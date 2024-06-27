Трудовые ресурсы становятся главным фактором роста экономики РФ

«Самостоятельно выстраивать систему подбора, найма и адаптации персонала, особенно в крупных компаниях, достаточно дорого, — объясняет Максим Герасимов. — Аутсорс позволяет снизить эти затраты, забирая решение кадровых вопросов себе. Бизнес платит за конкретное время работы исполнителей и тем самым повышает свою эффективность. Те же федеральные ретейлеры стали чаще прибегать к аутсорсингу персонала, и сейчас уже до половины их кадров — исполнители, работающие на аутсорсе. В скором времени количество кадров, нанятых через аутсорс, увеличится, и о том, что это уже можно считать оформившимся трендом, хорошо говорят цифры: только от нашей компании ежедневно на объекты клиентов выходят более 6 тысяч человек, это очень много».