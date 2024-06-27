Трудовые ресурсы становятся главным фактором роста экономики РФ

Законы рынка
По данным Росстата за апрель, уровень безработицы в России составил рекордно низкие 2,6 процента, что объективно указывает на высочайшую потребность государственного и частного секторов в новых трудовых ресурсах — одного из главных факторов производства, без которого невозможно в полной мере реализовать потенциал капитала, инноваций, предпринимательской инициативы и других составляющих устойчивого и быстрого экономического роста.
Собеседники «РГ» констатируют, что потребность в трудовых ресурсах с годами станет только больше. Так, первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский отмечает: курс России на технологический суверенитет и активная господдержка этого направления с 2022 года обеспечили высокую инвестиционную активность в производственной сфере. Санкции же, по его словам, обеспечили внутренний спрос на промышленную продукцию. В итоге в стране ежегодно открываются сотни новых предприятий, а действующие производства активно расширяются.
«Как следствие — в стране резко повысился спрос на рабочие кадры, — уверен Иван Андриевский. — За сотрудников началась жесткая конкуренция со всеми вытекающими последствиями — рост зарплат, разные корпоративные преференции, а также образовательные программы. И это только начало — тысячи инвестпроектов в промышленности только находятся в стадии реализации, что обеспечит дальнейшее ужесточение конкуренции за рабочие кадры».
Схожее мнение приводит и генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов. В разговоре с «РГ» он подчеркнул, что нынешний дефицит кадров в первую очередь обусловлен стремительным развитием крупнейших российских производственных компаний после ухода иностранных игроков. Сегодня отечественные игроки стремятся активно расширяться и занимать опустевшие ниши, и это, отмечает Сергей Шихов, безусловно требует существенного расширения штата и привлечения работников в кратчайшие сроки.
Но если расширение производства в целом работает на повышение спроса со стороны компаний на рынке труда, то есть еще одна проблема, которая постепенно приводит к сокращению предложения.
«Дефицит персонала на производстве — это многослойная проблема, корни которой лежат в демографическом провале 90-х — начала 2000-х годов и снижении популярности рабочих специальностей среди молодежи», — говорит замгендиректора по работе с резидентами ОЭЗ «Доброград-1» Наталья Зимина. — Стремление молодых людей предпочесть работу в офисе за компьютером вместо физического труда стало значимой тенденцией не только в России, но и у наших коллег в Беларуси, где на проблему влияло и наследие Чернобыльской аварии".
Как отмечает замруководителя финансово-технологической компании Only Bank Виталий Китайчук, у проблемы рынка труда есть и весьма важный региональный фактор, ведь спрос на кадры и безработица распределены по стране неравномерно. Например, в Москве и Санкт-Петербурге дефицит ощущается острее из-за высокой конкуренции и более высоких требований к квалификации. А в менее развитых регионах, по его словам, наоборот наблюдается нехватка рабочих мест, что приводит к миграции трудоспособного населения в регионы с их наличием. С ним соглашается директор по маркетингу международной аутсорсинговой компании DKRS Максим Герасимов, обративший внимание на то, что в последнем квартале прошлого года безработица в Алтайском крае составила 3,4 процента, в Калужской области — 1,9 процента, а в среднем по стране — 2,6 процента.
Эксперты констатируют, что потребность в трудовых ресурсах с годами станет только больше.
«Это приводит к тому, что в одних регионах, с более высокими ценами и более высокими зарплатами, кадровый голод ощущается гораздо сильнее, чем в других, — говорит Максим Герасимов. — Выходом из этой ситуации может послужить вахтовый метод работы, когда исполнитель отправляется на заработки в другой регион, в котором сильно не хватает кадров и зарплаты выше. Для бизнеса плюсом будет и то, что исполнитель приедет на подработку на конкретный срок и отработает четко оговоренное время, в противовес ситуации, когда кандидат устраивается на пару смен, и после уходит, оставляя бизнесу задачу найти нового работника».
Естественный подбор
Эксперты ВНИИ труда отмечают, что наибольшая потребность в кадрах в ближайшие годы будет наблюдаться в обрабатывающих производствах, в транспортировке и хранении, в здравоохранении и социальных услугах, в науке и исследовательской деятельности, а также в телекоммуникациях. Другие собеседники «РГ» добавляют к этому перечню линейный персонал — курьеров, работников складов, клининговых служб, сотрудников розничных магазинов и так далее. Решить эту проблему только с одной стороны не получится — российский рынок труда в своем нынешнем состоянии требует комплексного подхода и усилий и от бизнеса, и от государства.
2,4 млн новых работников потребуется в России к 2030 году.
Важно отметить, что правительство уже предприняло ряд мер для вовлечения в занятость и сглаживания структурных диспропорций спроса и предложения на рынке труда. Например, с 2021 года реализуется программа содействия молодежной занятости в сотрудничестве с минпросвещения. По линии центров занятости действуют механизмы субсидирования найма и трудовой мобильности молодежи, а также софинансирования переобучения у работодателя. Вдобавок была полностью переформатирована программа переподготовки взрослых кадров по нацпроекту «Демография»: перед началом процесса заключается трехсторонний договор с работодателем, который предусматривает формирование программы подготовки с учетом потребностей компаний, что впоследствии обеспечивает высокую занятость выпускников — порядка 80% по итогам обучения.
Бизнес со своей стороны запускает широкий спектр различных программ по поиску, подготовке и переподготовке кадров, расширяя воронку найма. При этом инструменты, которыми пользуются компании, зачастую существенно отличаются от сферы к сфере.
«Мы давно практикуем обучение новых кадров без опыта работы на производстве, и это дает свои ощутимые результаты, — рассказывает Сергей Шихов из Mr.Doors. — Подобная программа позволяет подготовить специалиста “под себя” и передать ему все необходимые знания, которые он приложит в работе уже в ближайшее время. Более того, мы много лет развиваем программу взаимодействия со школьниками, проводим регулярные экскурсии по производственным объектам при участии наших ведущих экспертов. Приятно то, что уже при достижении совершеннолетия многие из них возвращаются к нам уже в качестве полноценных членов команды».
Сергей Шихов из Mr.Doors в свою очередь обращает внимание на то, что аутсорсинг персонала становится все более распространенной практикой и позволяет эффективно нанимать специалистов из категории линейного персонала, а также сокращать соответствующие издержки бизнеса.
Самостоятельно выстраивать систему подбора, найма и адаптации персонала, особенно в крупных компаниях, достаточно дорого.
«Самостоятельно выстраивать систему подбора, найма и адаптации персонала, особенно в крупных компаниях, достаточно дорого, — объясняет Максим Герасимов. — Аутсорс позволяет снизить эти затраты, забирая решение кадровых вопросов себе. Бизнес платит за конкретное время работы исполнителей и тем самым повышает свою эффективность. Те же федеральные ретейлеры стали чаще прибегать к аутсорсингу персонала, и сейчас уже до половины их кадров — исполнители, работающие на аутсорсе. В скором времени количество кадров, нанятых через аутсорс, увеличится, и о том, что это уже можно считать оформившимся трендом, хорошо говорят цифры: только от нашей компании ежедневно на объекты клиентов выходят более 6 тысяч человек, это очень много».
Некоторые компании выстраивают связи с образовательными учреждениями и знакомятся со своими будущими специалистами еще на этапе их обучения. Особенно эффективен такой подход в быстрорастущих инновационных сферах.
«Одно из эффективных решений в области подготовки ИТ-кадров — это сотрудничество бизнеса с вузами, благодаря которому студенты получают практический опыт, а компании формируют кадровый резерв, — рассказывает директор департамента по работе с персоналом BIA Technologies Юлия Полякова. — Например, мы с 2021 года активно развиваем собственный корпоративный университет для студентов в сотрудничестве с вузами Санкт-Петербурга: СПбГУТ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ и другими. Многие практиканты впоследствии становятся сотрудниками нашей компании».
Робот в помощь
Собеседники «РГ» отмечают, что со временем дефицит трудовых ресурсов будет ощущаться слабее, если уже сейчас бизнес будет активно инвестировать в повышение производительности труда, в том числе за счет роботизации производств и автоматизации текущих процессов. Иван Андриевский из «Российского союза инженеров» подчеркивает, что новые и развивающиеся предприятия должны проектироваться с максимальной ориентацией на внедрение таких передовых технологий. И многие компании уже успешно реализуют такие проекты.
«Простой пример в нашей сфере цифрового строительства, — рассказывает директор по внешним коммуникациям компании “Аметист Групп” Фаина Филина. — Каждый объект управляется технически рядом инженеров. И если внедрить на объекте систему цифровой эксплуатации, то можно сократить потребность в персонале на 50−80%. Цифровая эксплуатация по датчикам следит за исправностью оборудования и состоянием объекта эффективнее, чем масса людей. Во всех технологических отраслях это актуально».
Важно отметить, что государство поддерживает подобные инициативы: например, в начале июня минпромторг подготовил специальную программу льготного кредитования и лизинга для закупки промышленных роботов на производственные предприятия. Ставка по ней составит не более 5%, а разницу с нынешней рыночной ставкой в 19−22% будут компенсировать за счет бюджетных средств. Наряду с усилиями компаний рынок труда в России сбалансируется уже в этом десятилетии, уверены опрошенные «РГ» эксперты.
Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Александр Фейст.