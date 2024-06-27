С 1 июля цены на новостройки определит новый тренд: как изменятся законы и схемы продаж

Особенность текущего сезона заключается в том, что колебания спроса не оказывают сильного влияния на цены на «первичку». Уже не работает модель, при которой стоимость зависит от объема продаж, когда во время низкого спроса застройщики уменьшали цены для привлечения покупателей. Сейчас, отмечают экономисты, работает модель, при которой банки предоставляют кредиты на строительство согласно проектному финансированию, а затем при хороших показателях продаж и средств на эскроу-счетах включает снижение процента по кредиту для застройщика.