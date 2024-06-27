С 1 июля цены на новостройки определит новый тренд: как изменятся законы и схемы продаж

Введенная правительством РФ четыре года назад льготная ипотека на фоне пандемии, стимулировала не только рост спроса у населения, но и стала одним из факторов для повышения цен на квартиры в новостройках. Сейчас наблюдается дисбаланс между рынками первичной и вторичной недвижимости.
Отсутствие программы «Господдержка-2020» может частично охладить спрос на новостройки, что позволит сдержать рост цен, констатируют ряд экспертов. Но их снижения, скорее всего, не предвидится, так как в начале осени ожидается возвращение активности покупателей.
Рынок быстро приспосабливается к возникшим условиям. Застройщики и кредитные организации начали применять такие дополнительные инструменты, как субсидированные и траншевые ипотечные программы, а также разные виды рассрочек. В частности, Сбер объявил на прошлой неделе, что будет вводить новые прокраммы кредитов с субсидией.
Кроме того, все еще работают семейная и IT-ипотека, доля которых в общем объеме сделок составляет 60%.
Особенность текущего сезона заключается в том, что колебания спроса не оказывают сильного влияния на цены на «первичку». Уже не работает модель, при которой стоимость зависит от объема продаж, когда во время низкого спроса застройщики уменьшали цены для привлечения покупателей. Сейчас, отмечают экономисты, работает модель, при которой банки предоставляют кредиты на строительство согласно проектному финансированию, а затем при хороших показателях продаж и средств на эскроу-счетах включает снижение процента по кредиту для застройщика.
Однако при низком спросе у застройщиков возникает недобор средств на эскроу-счетах, и, как следствие, они платят высокие проценты по кредитам, что влияет на стоимость квадратного метра.
Кроме того, на рынке образовался тренд, при котором рост медианной цены в мае был незначительным, а средний бюджет покупки снизился на 18% из-за роста числа сделок с малогабаритными квартирами-студиями.
Данная ситуация возникла в связи с ограничений минимальной площади жилья. С 15 мая девелоперам запретили строить дома, планировка которых имеет «однушки» либо студии площадью менее 28 квадратных метров. Вместе с тем идет строительство объектов согласно полученным ранее разрешениям. В связи с этим, квартиры и студии площадью 20−22 квадратных метра пользуются огромным спросом. После нововведений он поднялся на 73%.
Таким образом «входной билет» на рынок новостроек для россиян может возрасти на 20−30%, так как минимальные габариты квартир в новых проектах стали больше, а оставшиеся объекты будут расти в цене.
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