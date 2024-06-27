Россияне стали больше брать в долг через микрозаймы

В прошлом месяце россияне брали микрокредита в среднем на 10,06 тыс. рублей (+0,5% к апрелю). Для сравнения: в мае 2023-го показатель составлял 9,15 тыс. рублей. Таким образом, за прошедший год средний размер микрокредита в стране вырос на 9,9%.