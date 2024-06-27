Раскрыты подробности операций Банка России с иностранной валютой

С 1 июля по 28 декабря 2024 года Банк России будет проводить операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,4 миллиарда рублей в день. Об этом сообщает официальный сайт регулятора.