Названы регионы с самыми дешевыми загородными домами

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования аналитиков «Домклик». Эксперты рассчитали медианную стоимость квадратного метра загородного дома для каждого региона, изучив данные объявлений о продаже домов и участков на «Домклик» за июнь 2024 года.



В июне 2024 года самое доступное загородное жильё можно было найти в Смоленской области. Здесь средняя стоимость квадратного метра составляла 31,1 тыс. рублей.