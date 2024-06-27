Названы регионы с самыми дешевыми загородными домами

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследования аналитиков «Домклик». Эксперты рассчитали медианную стоимость квадратного метра загородного дома для каждого региона, изучив данные объявлений о продаже домов и участков на «Домклик» за июнь 2024 года.
В июне 2024 года самое доступное загородное жильё можно было найти в Смоленской области. Здесь средняя стоимость квадратного метра составляла 31,1 тыс. рублей.
Для сравнения, средний показатель по России был 59,3 тыс. рублей за квадратный метр.
На втором месте по доступности загородного жилья оказалась Курганская область, где стоимость квадратного метра была 34,5 тыс. рублей.
На третьем месте — Еврейская автономная область с показателем в 35,1 тыс. рублей.
В топ-5 регионов также вошли Орловская (35,5 тыс. рублей) и Иркутская (35,5 тыс. рублей) области.
Самые высокие цены на загородную недвижимость были зафиксированы в Санкт-Петербурге, где средняя стоимость квадратного метра оценивалась в 143,2 тыс. рублей. Также высокие цены были в Москве (127,2 тыс. рублей) и Республике Алтай (111,5 тыс. рублей).
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Виктория Воропаева.