На туризм выделят 3,5 миллиарда рублей за шесть лет

Поданным издания «Ведомости», из этой суммы 501,1 миллиарда рублей планируется выделить из федерального бюджета Региональные бюджеты направят на реализацию нацпроекта 260 миллиардов рублей. Оставшиеся 2,8 триллиона рублей власти планируют привлечь из внебюджетных источников..
Всего в рамках нацпроекта запланировано 15 мероприятий, объединённых в пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», «Производство отечественной продукции для туризма», «Туристическая привлекательность страны», «Кадры для туризма» и «Пять морей и озеро Байкал».
Ранее сообщалось, что только в создание 10 современных курортов на берегу пяти морей и озера Байкал в власти планируют инвестировать ₽1,5 трлн. Там планируется создать 70 тыс. номеров и 100 тыс. новых рабочих мест. Ежегодно водные курорты смогут принимать свыше 9 млн туристов.
В качестве потенциальных рисков для реализации проекта Министерство экономического развития указывает на возможное повышение ключевой ставки, что может привести к недофинансированию программы льготного кредитования. Также препятствием для развития отрасли может стать резкое укрепление рубля, которое может привести к снижению внутреннего туризма и росту выездного.
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Виктория Воропаева.