На туризм выделят 3,5 миллиарда рублей за шесть лет

В качестве потенциальных рисков для реализации проекта Министерство экономического развития указывает на возможное повышение ключевой ставки, что может привести к недофинансированию программы льготного кредитования. Также препятствием для развития отрасли может стать резкое укрепление рубля, которое может привести к снижению внутреннего туризма и росту выездного.