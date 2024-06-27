МВФ прогнозирует, что госдолг США составит к 2032 году 140% ВВП

«Необходимо срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП. По прогнозам, в среднесрочной перспективе показатели бюджетного дефицита и долга государства по отношению к ВВП останутся значительно выше прогнозов, существовавших до пандемии. В частности, ожидается, что при нынешней политике государственный долг будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140% ВВП. Аналогично, ожидается, что дефицит государственного бюджета будет оставаться на уровне около 2,5% ВВП, что выше уровня, прогнозируемого на момент проведения консультаций по 4-й статье в 2019 году», — отмечается в документе.