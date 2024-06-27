МФО адаптируются к регуляторным изменениям 2024 года, констатируют в Минфине

В первом квартале 2024 года портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) вырос на 7% и составил 472 миллиарда рублей. Прибыль МФО за квартал составила 14 миллиардов рублей (+7% по сравнению с предыдущим годом). Доля МФО, которые получают свыше 10% дохода от иных направлений деятельности (включая в себя доход от формирования резервов), составила 40%