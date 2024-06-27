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МФО адаптируются к регуляторным изменениям 2024 года, констатируют в Минфине

За первый квартал портфель займов микрофинансовых организаций вырос на 7%. Это связано с повышенным потребительским спросом, показало исследование министерства финансов России.

Источник: РИА "Новости"

Минфин опубликовал отчет с обзором ключевых показателей микрофинансовых институтов. Главное из аналитического исследования:

Региональный анализ рынка микрофинансирования показывает, что наибольший объём займов выдаётся в регионах с низкой доступностью банковских услуг и в густонаселённых регионах. Более 80% микрофинансовых продуктов клиенты оформляют дистанционно — через сайт или мобильное приложение.

В основном займы выдаются в среднесрочном сегменте. Доля «займов до зарплаты», которые традиционно являются самыми дорогими, в общем объёме выданных займов составляет 32%. Это минимальный показатель с 2017 года.

В первом квартале 2024 года портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) вырос на 7% и составил 472 миллиарда рублей. Прибыль МФО за квартал составила 14 миллиардов рублей (+7% по сравнению с предыдущим годом). Доля МФО, которые получают свыше 10% дохода от иных направлений деятельности (включая в себя доход от формирования резервов), составила 40%

Компании постепенно адаптируются к регуляторным ограничениям. Доля займов, предоставленных клиентам с предельной долговой нагрузкой 50−80% и свыше 80%, остаётся в пределах установленных лимитов (25% и 15% соответственно). Банк России ужесточит эти лимиты на третий квартал 2024 года (до 20% и 10% соответственно).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева