Каким будет курс рубля 28 июня 2024: прогноз эксперта

На валютном рынке в четверг наблюдались сильные движения, волатильность сохраняется. Биржевой курс юаня сегодня отметился у 11,5, а ЦБ понизил официальный курс рубля к доллару на завтра до 84,96. Вероятнее всего, могли сказаться дополнительные продажи инвалюты, связанные с подготовкой к завтрашнему пику налоговых платежей. Также отметим откат индекса доллара от локальных пиков, сохранение довольно комфортных цен на нефть и ожидания повышения ключевой ставки, усилившиеся после публикации свежих данных об ускорении инфляции. Сезонный спрос на валюту и смягчение порога репатриации выручки экспортной выручки пока почти не отразились на курсе рубля. Вероятно, ситуация начнет меняться в первых числах июля. Завтра ждем биржевой курс пары юань-рубль на уровне 11,5−12,5, ожидания по доллару — 84,5−87,5 ₽