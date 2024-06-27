Каким будет курс рубля 28 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг открылся в небольшом плюсе по индексу Мосбиржи, затем опустился в минус и к концу дня перешел к динамике, близкой к нейтральной. Основной проблемой остается повышенная волатильность валютного рынка.
Из позитивных моментов отметим устойчивость цен на нефть на уровне $85 за баррель Brent. Сырьевым активам сопутствовал откат индекса доллара DXY от локальных вершин. В целом же внешний фон был неоднозначным. В индексах КНР после отскока возобновилось активное снижение, на европейских и американских площадках наблюдалась сдержанно позитивная динамика. Финальная квартальная оценка роста ВВП США улучшена до 1,4% с предварительных 1,3%.
Завтра продолжится саммит лидеров ЕС. На американском рынке выйдут данные по потребительским расходам за май. Корпоративный новостной фон в России будет насыщенным. В этот день целый ряд компаний, в том числе Русагро, Аэрофлот, Сургутнефтегаз проведут годовые общие собрания акционеров, посвященные дивидендным выплатам.
Конец недели, как правило, является периодом низкой активности покупателей из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные, однако если рубль перейдет к ослаблению после прохождения пика фискальных платежей, динамика пятницы может оказаться умеренно повышательной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 июня- 3075−3175 п.
На валютном рынке в четверг наблюдались сильные движения, волатильность сохраняется. Биржевой курс юаня сегодня отметился у 11,5, а ЦБ понизил официальный курс рубля к доллару на завтра до 84,96. Вероятнее всего, могли сказаться дополнительные продажи инвалюты, связанные с подготовкой к завтрашнему пику налоговых платежей. Также отметим откат индекса доллара от локальных пиков, сохранение довольно комфортных цен на нефть и ожидания повышения ключевой ставки, усилившиеся после публикации свежих данных об ускорении инфляции. Сезонный спрос на валюту и смягчение порога репатриации выручки экспортной выручки пока почти не отразились на курсе рубля. Вероятно, ситуация начнет меняться в первых числах июля. Завтра ждем биржевой курс пары юань-рубль на уровне 11,5−12,5, ожидания по доллару — 84,5−87,5 ₽
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