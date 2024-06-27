Какие выплаты положены работнику при увольнении в 2024 году

При увольнении работника трудовым законодательством предусмотрены определенные выплаты, которые должен произвести работодатель, рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
К основным выплатам относятся:
• выплата за неиспользованный отпуск
Работнику полагается компенсация за все дни неиспользованного отпуска. Размер выплаты зависит от среднего заработка работника;
• выходное пособие
По словам юриста, в зависимости от условий трудового договора и политики компании, работнику может быть выплачено выходное пособие, особенно в случае сокращения штата или ликвидации предприятия.
• заработная плата за время фактически отработанного времени до дня увольнения
Все выплаты должны быть произведены в день увольнения или, в случае если это невозможно по уважительной причине, в ближайший после увольнения рабочий день.
«Невыплата причитающихся сумм в установленные сроки может повлечь за собой начисление пеней и штрафов в пользу работника», — пояснила Мария Яковлева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева