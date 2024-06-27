Как изменятся цены на электронику в России к осени 2024 года

Как разъясняет экономист, в этом случае поставщикам придется обращаться к банкам-посредникам, которые берут комиссию от 5 — 6% вместо 1 — 2%. А часть мелких поставщиков электронной техники будут вынуждены прекратить работу из-за того, что она станет для них невыгодной.