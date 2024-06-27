Как изменятся цены на электронику в России к осени 2024 года

Цены на электронику в России могут вырасти осенью как минимум на 5−10 процентов. Об этом рассказал доцент экономического факультета РУДН Александр Иванов.
На цены на электронику окажут влияние некоторые факторы, но степень их влияния, по его словам, разная.
Одним из них являются очередные санкции Евросоюза, которые направлены на ограничение использования системы передачи финансовых сообщений ЦБ (СПФС).
Как разъясняет экономист, в этом случае поставщикам придется обращаться к банкам-посредникам, которые берут комиссию от 5 — 6% вместо 1 — 2%. А часть мелких поставщиков электронной техники будут вынуждены прекратить работу из-за того, что она станет для них невыгодной.
Еще одним фактором могут стать изменения в механизме параллельного импорта.
В Минпромторге анонсировали сокращение перечня брендов, по которому такая схема возможна. «Это связано либо с появлением локального производителя конкретной продукции, которая станет достойной альтернативой, либо с возвращением некоторых ушедших западных брендов», — предположил эксперт.
Еще один фактор — к концу года в России планируют ввести утилизационный сбор для импортной электроники: планшетов, смартфонов и видеокамер.
И, наконец, к концу 2024-го вырастут цены на все носители информации (компоненты и модули оперативной и флеш-памяти, твердотельные накопители SSD) до 55 процентов.
Не стоит забывать, что на цены электроники влияет и курс доллар и евро, которые несколько упали.
«Таким образом, можно прогнозировать, что в случае развития ситуации по пессимистическому сценарию, повышение цен на электронику может составить 15 — 20%, а в случае оптимистического сценария стоимость электроники в России вырастет на 5−10% уже осенью», — подытожил Александр Иванов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева