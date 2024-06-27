Индекс Мосбиржи готовится к новой волне

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить сдержанное давление от ухудшения мировых настроений и, в частности, стагнации цен на нефть у локальных максимумов. В целом, однако, индекс Мосбиржи выглядит готовым к развитию краткосрочного повышения, которое в ближайшие недели может быть обеспечено в том числе покупками акций перед закрытием дивидендных реестров в июле. Участники в эти дни ждут одобрения выплат акционерами крупнейших эмитентов, а также активно покупают бумаги банковского сектора в ожидании ужесточения монетарных условий в стране в следующем месяце. Июнь в целом при этом российский рынок после введения санкций против Мосбиржи, РКЦ и НРД завершает на минорной ноте.