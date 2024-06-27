Индекс Мосбиржи готовится к новой волне

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,3% и 0,7% соответственно, продолжая движение к ближайшим сопротивлениям 3180 пунктов и 1140 пунктов. Рублевый индикатор при стабилизации выше 3180 пунктов может взять курс на район 3290 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика) в рамках развития коррекции от июньского минимума.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос на 1,5%, достигнув 11,71 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,80 ₽ и 94,11 ₽ соответственно, незначительно изменив позиции по сравнению с предыдущим днем.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить сдержанное давление от ухудшения мировых настроений и, в частности, стагнации цен на нефть у локальных максимумов. В целом, однако, индекс Мосбиржи выглядит готовым к развитию краткосрочного повышения, которое в ближайшие недели может быть обеспечено в том числе покупками акций перед закрытием дивидендных реестров в июле. Участники в эти дни ждут одобрения выплат акционерами крупнейших эмитентов, а также активно покупают бумаги банковского сектора в ожидании ужесточения монетарных условий в стране в следующем месяце. Июнь в целом при этом российский рынок после введения санкций против Мосбиржи, РКЦ и НРД завершает на минорной ноте.
События дня:
- протоколы заседания Банка Англии (12.30 мск)
- выступление главы Банка Англии Бейли (12.30 мск)
- Евросаммит (13.00 мск)
- число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- заказы на товары длительного пользования США в мае (15.30 мск)
- пересмотренный ВВП США в 1-м кв 2024 г (15.30 мск)
- торговый баланс США в мае (15.30 мск)
- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае (17.00 мск)
- результаты банковских стресс-тестов ФРС (23.30 мск)
- предвыборные дебаты Трампа и Байдена
- собрания акционеров Магнита, Татнефти, Инарктики по дивидендам
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