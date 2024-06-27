ФАС предлагает закрепить параллельный импорт в законодательстве на постоянной основе

Как пишет INTERFAX, по мнению Пузыревского, необходимо пересмотреть содержание принципа параллельного импорта в Гражданском кодексе. Сейчас временные нормы, которые позволяют правительству принимать решения о его применении, могут быть переведены на постоянную основу с разумными ограничениями.
Правообладатель, который добросовестно действует на территории России, будет иметь соответствующие гарантии.
Замглавы ФАС также отметил, что введение параллельного импорта во время санкций позволило сохранить уровень и объём товаров, необходимых потребителям, и одновременно снизить влияние правообладателей на эти процессы.
Механизм параллельного импорта был введён в 2022 году как одна из антисанкционных мер. Он предполагает использование международного принципа исчерпания авторских прав и позволяет ввозить товары без согласия правообладателя, как только они появились в продаже в любой стране мира.
Эта схема применяется к группам товаров и брендам, включённым в перечень, утверждаемый Минпромторгом. Этот перечень содержит товары, которые не производятся в России и от поставок которых в страну отказался иностранный производитель.
На ПМЭФ-24 первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что на 2025 год механизм параллельного импорта также будет продлён, но при этом перечень товаров, подпадающих под него, сократится с учётом выхода на рынок российских производителей аналогичной продукции.
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Виктория Воропаева