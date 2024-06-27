Долги по зарплате перед россиянами выросли почти на 20%

Отмечается, что расчеты сделаны на данных, предоставленых организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня 2024 г. на долги, образовавшиеся в 2024 г., приходится 133,4 млн рублей (36,4%), в 2023 г. — 97,0 млн рублей (26,5%), в 2022 г. и ранее — 136,1 млн рублей (37,1%).
Задолженность по заработной плате, возникшая из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 1 июня составила 332,4 миллиона рублей (месяцем ранее — 283,3 миллиона рублей).
Задолженности по заработной плате из федерального бюджета на 1 июня не было. Долги бюджетов субъектов РФ составили 20,6 миллиона рублей (на 1 мая — 20,4 миллиона рублей), а местных бюджетов — 13,7 миллиона рублей (на 1 мая — 2,8 миллиона рублей).
В марте она уменьшилась на 23,1% — до 333,3 миллиона рублей.
В феврале она выросла на 23,3% — до 433,5 миллиона рублей, а в январе увеличилась на 1,3% — до 351,5 миллиона рублей.
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Виктория Воропаева