CРЗП направили на отзыв в кабмин проект о наследовании излишне уплаченной суммы налога

Законопроектом, текст которого есть в распоряжении ТАСС, предлагается дополнить Налоговый кодекс РФ новой статьей. Предлагается предоставить право наследнику умершего обращаться в налоговый орган с заявлением о выплате денежных средств, составлявших положительное сальдо единого налогового счета на дату смерти умершего. При подаче документов необходимо будет предоставить свидетельство о праве на наследство, а также реквизиты счета для зачисления средств. Кроме того, законопроектом предлагается установить обязанность налоговым органам предоставлять информацию о наличии суммы переплаты. Также устанавливается порядок выплаты указанных денежных средств.