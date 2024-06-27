CРЗП направили на отзыв в кабмин проект о наследовании излишне уплаченной суммы налога

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции Валерий Гартунг направили на отзыв в правительство РФ законопроект, который позволит наследникам умершего наследовать излишне уплаченные суммы налогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.
«Председатель партии “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов предлагает создать механизм, который позволит наследникам умершего родственника наследовать излишне уплаченные суммы налогов. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России», — говорится в сообщении.
Законопроектом, текст которого есть в распоряжении ТАСС, предлагается дополнить Налоговый кодекс РФ новой статьей. Предлагается предоставить право наследнику умершего обращаться в налоговый орган с заявлением о выплате денежных средств, составлявших положительное сальдо единого налогового счета на дату смерти умершего. При подаче документов необходимо будет предоставить свидетельство о праве на наследство, а также реквизиты счета для зачисления средств. Кроме того, законопроектом предлагается установить обязанность налоговым органам предоставлять информацию о наличии суммы переплаты. Также устанавливается порядок выплаты указанных денежных средств.
Как говорится в пояснительной записке, Верховный суд РФ в своем определении от 20 мая 2023 года утвердил право наследников умершего получить излишне уплаченные суммы налога. Однако получение таких средств не регулируется юридически ни Налоговым кодексом РФ, ни Гражданским кодексом РФ, поэтому «удовлетворение такого требования возможно только в судебном порядке», отмечают авторы законопроекта.
«Сейчас родственники становятся наследниками не только имущества и денежных средств. Самое печальное, что они вынуждены расплачиваться по банковским долгам своего умершего родственника. Коль существуют такие правила, то будет справедливо решить вопрос с передачей наследникам излишне уплаченных налогов», — прокомментировал законопроект Миронов, его слова приводит пресс-служба партии.