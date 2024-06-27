Цены на газ в Польше взлетят разом на 20%

Начиная со следующего месяца стоимость газа для польских потребителей составит 239 злотых (порядка $59,1) за 1 МВтч. Текущий тариф в размере 200,17 злотых (около $49,5) за 1 МВтч был установлен в 2022 году и с тех пор не менялся.