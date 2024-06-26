Жилье в крупных городах РФ начало дешеветь

Аналитики ЦИАН провели исследование, в котором изучили динамику цен на вторичном рынке жилья в 35 крупных городах России с населением от 500 тысяч человек, а также в Московской и Ленинградской областях. Исследование показало, что по итогам шестимесячного отрезка стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в крупных городах выросла всего на 3,7%, до 128,4 тысячи рублей. Однако в последние три месяца цены оставались практически неизменными, а в столичных регионах даже наблюдалось снижение.