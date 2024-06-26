Жилье в крупных городах РФ начало дешеветь

Как пишет РБК Недвижимость, в первом полугодии 2024 года в Санкт-Петербурге, Москве, Владивостоке и Ленинградской области цены на жильё практически не изменились. Рост составил всего 0,2%, 0,4%, 0,4% и 0,5% соответственно.
Аналитики ЦИАН провели исследование, в котором изучили динамику цен на вторичном рынке жилья в 35 крупных городах России с населением от 500 тысяч человек, а также в Московской и Ленинградской областях. Исследование показало, что по итогам шестимесячного отрезка стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в крупных городах выросла всего на 3,7%, до 128,4 тысячи рублей. Однако в последние три месяца цены оставались практически неизменными, а в столичных регионах даже наблюдалось снижение.
Эксперты отмечают, что такой рост цен за полгода можно считать скромным. В первом квартале прирост составлял 0,7−1,2%, а во втором полугодии 2023 года — 1−1,9%.
Среди городов, где цены на вторичное жильё выросли сильнее всего, лидируют:
Набережные Челны (+9,2%),
Красноярск (+8%),
Махачкала (+7,9%),
Барнаул (+7,5%).
Эксперты объясняют стагнацию цен в некоторых регионах низким спросом, вызванным дорогой ипотекой. Активность потенциальных покупателей в первом полугодии 2024 года была примерно на 20% ниже, чем годом ранее.
Аналитики считают, что на рынке сформировались предпосылки для снижения цен: сокращение спроса и высокие ставки по ипотеке. Однако продавцы пока не готовы значительно снижать цены и занимают выжидательную позицию.
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Виктория Воропаева