В Госдуме предлагают ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости

Законопроект разработан в целях увеличения материального обеспечения пенсионеров, имеющих стаж работы не менее 30 лет.
«Законопроектом предлагается введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке.
При этом уточняется: если у пенсионера имеется право одновременно на получение социальной доплаты к пенсии и социальной доплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренной законопроектом, то должна быть установлена одна социальная доплата по выбору пенсионера.
При этом с учётом соответствующей доплаты, их общая выплата должна достигнуть двухкратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по России и достичь чуть более 26 тыс. рублей.
Как напомнили депутаты, величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России на 2024 год составила 13 290 рублей.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в Соцфонде хватит средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам.