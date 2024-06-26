В Госдуме предлагают ввести механизм соцдоплаты к страховой пенсии по старости

«Законопроектом предлагается введение механизма социальной доплаты к страховой пенсии по старости — предоставление гражданину (пенсионеру), имеющему страховой стаж не менее 30 лет, денежной суммы к страховой пенсии по старости до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета», — говорится в пояснительной записке.