Удержать молодежь в селе помогут жилье и фиксированный минимум оплаты труда

Все это необходимо для закрепления молодых специалистов в селе. «Инфраструктурные проекты и объекты привлекут население, как это было в советские годы, когда со всего Союза специалисты устремлялись на глобальные стройки, и многие оставались жить на новых местах. Необходимо возродить фермерство в крупных масштабах, кооперативы. Это даст возможность зарабатывать. Доходы — решающий фактор при выборе места жительства. Для поддержки таких проектов нужны банковские предложения, помощь с доступом к рынкам сбыта», — говорит Наталья Локтева.
Также важно привлекать перспективных специалистов в село. В стране действуют программы «Земский доктор» и «Земский учитель» с выплатой подъемных и льготной ипотекой. Необходимо вводить подобные проекты в ключевых отраслях. «Диапазон оценивания специалистов в столице и регионах нужно максимально сузить. Ранее я предлагала зафиксировать на федеральном уровне минимальную зарплату школьного учителя в 100 тысяч рублей, в том числе в селе. Считаю, это посильная цифра, и настаиваю, что ниже нее опускаться нельзя, так как учитель должен быть символом успешности, материального благополучия, стимулом для получения образования. Сейчас же суммы зарплат учителей по России отличаются в зависимости от региона», — говорит Наталья Локтева.
В федеральной идеологии должен появиться тезис по укреплению имиджа села, считают эксперты.
В целом в федеральной идеологии должен появиться тезис по укреплению имиджа села, обращает внимание эксперт. Одной из приоритетных задач должна стать поддержка индивидуального жилищного строительства, в том числе и для решения демографических задач.
«Городское население сегодня в основном останавливается на рождении одного, реже — двух детей. Во многом из-за сложности покупки жилья. Молодые семьи годами копят на квартиру в мегаполисе и отказываются от родительства из-за высокой занятости, сложностей логистики и разрушенного “института бабушек”, когда пенсионеры продолжают работать или живут далеко. ИЖС видится стимулом для возрождения полной многодетной семьи», — говорит Наталья Локтева.
Чтобы мотивировать семьи на ИЖС, можно рассмотреть скидки по ипотеке и последующих послаблений в виде частичного или полного списания задолженности, например, при рождении второго и третьего ребенка, предлагает эксперт, добавляя, что строить новые деревни без достойной инфраструктуры и системообразующих предприятий нельзя.
Не менее важно стимулировать население заселять неосвоенные территории, создавая рабочие места и возможности для бизнеса. «С 2016 года в стране действует госпрограмма “Гектар” с действием на Дальнем Востоке и в Арктике. Можно выбрать и получить участок под индивидуальное строительство, бизнес или сельхозпроект, оформить “Дальневосточную ипотеку” по ставке до двух процентов годовых на постройку дома на Дальнем Востоке и получить иные меры поддержки для освоения участка. Кроме того, в России действует “сельская ипотека”, которую курирует Минсельхоз России. Она позволяет получить кредит на строительство или приобретение дома в селе по ставке от 0,1 до 3 процентов, а также построить недвижимость на новых приграничных территориях России», — добавляет Юлия Березникова, вице-президент Easy Home, эксперт по ИЖС.
Однако пока минус программы «Гектар» — удаленная и слабо освоенная местность, это отталкивает потенциальных пользователей. Что касается «сельской ипотеки», драйвером ее развития являются позитивные изменения от государства. Так, в 2024 году лимит на ее использование на большинстве территорий был увеличен, а с 2022 года программа стала бессрочной. В программу включились крупные банки и улучшили условия по ней для девелоперов и покупателей. А на Петербургском международном экономическом форуме Банк ДОМ. РФ анонсировал выделение кредитной линии в 2,5 миллиарда рублей на ИЖС, а затем сообщил об увеличении лимита по «сельской ипотеке» в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 50 миллионов рублей и до 30 миллионов рублей в остальных регионах.