Удержать молодежь в селе помогут жилье и фиксированный минимум оплаты труда

Однако пока минус программы «Гектар» — удаленная и слабо освоенная местность, это отталкивает потенциальных пользователей. Что касается «сельской ипотеки», драйвером ее развития являются позитивные изменения от государства. Так, в 2024 году лимит на ее использование на большинстве территорий был увеличен, а с 2022 года программа стала бессрочной. В программу включились крупные банки и улучшили условия по ней для девелоперов и покупателей. А на Петербургском международном экономическом форуме Банк ДОМ. РФ анонсировал выделение кредитной линии в 2,5 миллиарда рублей на ИЖС, а затем сообщил об увеличении лимита по «сельской ипотеке» в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 50 миллионов рублей и до 30 миллионов рублей в остальных регионах.