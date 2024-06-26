США разрешили до 28 июня 2025 года поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию

Как отмечается в тексте, «все запрещенные решением от 21 ноября 2022 года операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти с проекта “Сахалин-2”, разрешены до 00:01 по восточному времени (07:01 мск — прим. ТАСС) 28 июня 2025 года, учитывая, что побочная продукция, добытая в рамках проекта “Сахалин-2”, предназначена исключительно для импорта в Японию».
Россия в 2022 году приняла решение о переводе проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в российскую юрисдикцию. Иностранным участникам было предложено в течение месяца предоставить Москве уведомления о согласии принять в собственность доли в новых компаниях-операторах в соответствии с их прежней схемой распределения.
Токио является крупнейшим в мире импортером СПГ и получает в среднем порядка 9% всего импорта этого вида топлива из России. Этот объем обеспечивает порядка 3% генерации электроэнергии в Японии, третьей экономике мира. В Токио неоднократно подчеркивали важность проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-1» для энергетической безопасности страны, а японские компании сохранили участие в них и после решения РФ о переводе их в российскую юрисдикцию. В этих условиях Япония согласовала с партнерами по G7, вводящими санкции против Москвы, исключение из-под действия потолка цен на нефть с проекта «Сахалин-2», основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.
Политика потолка цен
5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения этих ограничений необходимо согласие со стороны всех государств ЕС и членов G7.
Как сообщил 13 октября 2022 года заместитель председателя правительства России Александр Новак, Москва не будет поставлять нефть странам, которые искусственно пытаются ограничить стоимость этого сырья за счет использования механизма предельной цены. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя», он указал, что цена должна формироваться рыночным способом, исходя из баланса спроса и предложения.
Президент России Владимир Путин подчеркнул в октябре 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из России он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Кроме того, Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.