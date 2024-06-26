США разрешили до 28 июня 2025 года поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию

Токио является крупнейшим в мире импортером СПГ и получает в среднем порядка 9% всего импорта этого вида топлива из России. Этот объем обеспечивает порядка 3% генерации электроэнергии в Японии, третьей экономике мира. В Токио неоднократно подчеркивали важность проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-1» для энергетической безопасности страны, а японские компании сохранили участие в них и после решения РФ о переводе их в российскую юрисдикцию. В этих условиях Япония согласовала с партнерами по G7, вводящими санкции против Москвы, исключение из-под действия потолка цен на нефть с проекта «Сахалин-2», основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.