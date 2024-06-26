Сколько составит переплата по ипотеке в 2024 году

Переплата по ипотеке может стать значимой частью стоимости квартиры: при сроке кредита в десять лет и ставке в 8% годовых (как сейчас по льготной ипотеке) жилье стоимостью в десять миллионов рублей в итоге может обойтись человеку почти в 15 миллионов рублей. По обычной ставке вторичного рынка — сейчас это 18% — оно будет стоить почти 22 миллиона рублей.
Рассмотрим на примере.
Цена однокомнатной квартиры составляет 10 миллионов рублей.
При ипотечном периоде в 10 лет (120 мес.):
— ставка по льготной программе 8% с ежемесячным платежом 121 328 рублей;
— по обычной — 18% с ежемесячным платежом 180 185 рублей.
При ипотечном периоде в 30 лет (360 мес.):
— ставка по льготной ипотеке 8% с ежемесячным платежом 73 376 рублей;
— по обычной — 18% с ежемесячным платежом 150 709 рублей.
Переплату определим по формуле: длительность кредитования в месяцах х платеж = сумма кредита.
Переплата за 10 лет при ставке 8%:
120 мес. х 121 328 ₽ — 10 000 000 ₽ = 4 559 360 ₽
Переплата за 10 лет при ставке 18%:
120 мес. х 180 185 ₽ — 10 000 000 ₽ = 11 622 200 ₽
Переплата за 30 лет при ставке 8%:
360 мес. х 76 376 ₽ — 10 000 000 ₽ = 17 495 360 ₽
Переплата за 30 лет при ставке 18%:
360 мес. х 150 709 ₽ — 10 000 000 ₽ = 44 255 240 ₽
Как видно из примера, ипотека может стать долгосрочной нагрузкой на семейный бюджет в течение нескольких десятилетий. Поэтому перед походом в банк следует задаться вопросом о степени своей готовности к таким финансовым последствиям.
Отметим, что переплату по ипотеке можно снизить. Для этого следует погашать долг досрочно. Такую возможность сейчас предоставляют все банки.
Если вопрос покупки жилья стоит остро
Возможна ситуация, когда семье, особенно большой, требуется новое просторное жилье. В таком случае покупка квартиры может быть выгоднее и целесообразнее аренды. Например, при аренде в течение десяти лет с ежемесячным платежом в размере 100 тысяч рублей итоговая сумма выплат собственнику достигнет 12 миллионов рублей, а в ряде случаев это может составлять половину от стоимости квартиры. При этом средства уйдут к другому человеку, а их можно было направить на ипотечные платежи за свою недвижимость.
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