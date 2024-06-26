Сколько составит переплата по ипотеке в 2024 году

Возможна ситуация, когда семье, особенно большой, требуется новое просторное жилье. В таком случае покупка квартиры может быть выгоднее и целесообразнее аренды. Например, при аренде в течение десяти лет с ежемесячным платежом в размере 100 тысяч рублей итоговая сумма выплат собственнику достигнет 12 миллионов рублей, а в ряде случаев это может составлять половину от стоимости квартиры. При этом средства уйдут к другому человеку, а их можно было направить на ипотечные платежи за свою недвижимость.