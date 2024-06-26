Рынок хочет укрепиться на краткосрочных позициях

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,4% и 1,2% соответственно после нахождения в незначительном минусе в течение большей части дня. Рублевый индикатор отвоевал отметку 3100 пунктов с ближайшим сопротивлением 3180 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Долларовый РТС остается выше 1100 пунктов, получая поддержку от стабильного курса рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал на 1,8%, достигнув 11,89 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,27 ₽ и 93,73 ₽ соответственно, незначительно изменив позиции по сравнению с предыдущим днем.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки развить восходящую коррекцию ввиду отсутствия негативных краткосрочных фундаментальных сигналов и потенциального сохранения покупок прежде всего в дивидендных историях. В среду собрания акционеров, в частности, должны принять решения по итоговым дивидендам Башнефти (доходность по «обычке» и «префам» 7,8% и 12,2%), МТС (12,2%) и Газпром нефти (2,8%). Инвестиционный интерес во вторник вернулся и к акциям НЛМК и ММК, которые уже закрыли реестры по годовым выплатам. Кроме того, уверенность сохраняет банковский сектор, а в лидеры роста накануне вышли акции ВТБ, выплата дивидендов которым в базовом сценарии ожидается не ранее 2025 года.
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