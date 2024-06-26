Рынок хочет укрепиться на краткосрочных позициях

В начале торгового дня российский фондовый рынок может продолжить попытки развить восходящую коррекцию ввиду отсутствия негативных краткосрочных фундаментальных сигналов и потенциального сохранения покупок прежде всего в дивидендных историях. В среду собрания акционеров, в частности, должны принять решения по итоговым дивидендам Башнефти (доходность по «обычке» и «префам» 7,8% и 12,2%), МТС (12,2%) и Газпром нефти (2,8%). Инвестиционный интерес во вторник вернулся и к акциям НЛМК и ММК, которые уже закрыли реестры по годовым выплатам. Кроме того, уверенность сохраняет банковский сектор, а в лидеры роста накануне вышли акции ВТБ, выплата дивидендов которым в базовом сценарии ожидается не ранее 2025 года.