Росстат: Цены на АЗС продолжают расти

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 50,19 до 53,13 рубля, марки АИ-95 — от 55,69 до 60,61 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,40 до 73,41 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 50,80 до 53,54 рубля, марки АИ-95 — от 54,80 до 59,12 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 73,29 рубля за литр.