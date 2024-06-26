Росстат: Цены на АЗС продолжают расти

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 23 копейки — до 51,56 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 повысилась на 22 копейки — 56,41 рубля за литр. Стоимость марки АИ-98 и выше выросла на 20 копеек — до 70,43 рубля за литр.
За период с 18 по 24 июня снижение цен на бензин было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,5%) и Забайкальском крае (-0,2%).
Рост цен на бензин был зафиксирован в 77 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Республике Коми +1,5%.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 50,19 до 53,13 рубля, марки АИ-95 — от 55,69 до 60,61 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,40 до 73,41 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 50,80 до 53,54 рубля, марки АИ-95 — от 54,80 до 59,12 рубля, марки АИ-98 и выше — от 69,60 до 73,29 рубля за литр.
По сравнению с ценами конца декабря 2023 года стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 2,6%, марки АИ-95 — на 2,7%, а марки АИ-98 и выше — на 2,8%. Стоимость дизельного топлива повысилась — на 1,4%. Индекс потребительских цен (инфляция) с 18 по 24 июня составил 0,22%. Рост с начала года — 3,82%.