Промпроизводство в России в январе — мае выросло на 5,2%

В материалах Росстата говорится, что добыча полезных ископаемых в РФ в мае снизилась на 0,3% в годовом выражении (за январь — май рост составил 0,2%), а производство в обрабатывающих отраслях увеличилось на 9,1% (за январь — май — на 8,8%). В сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 5,4% (за январь — май показатель вырос на 4,4%).