Промпроизводство в России в январе — мае выросло на 5,2%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в январе — мае 2024 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, следует из данных Росстата.
В мае 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года промпроизводство выросло на 5,3%, по сравнению с апрелем 2024 года зафиксирован рост на уровне 1%
В материалах Росстата говорится, что добыча полезных ископаемых в РФ в мае снизилась на 0,3% в годовом выражении (за январь — май рост составил 0,2%), а производство в обрабатывающих отраслях увеличилось на 9,1% (за январь — май — на 8,8%). В сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 5,4% (за январь — май показатель вырос на 4,4%).
По данным статистики, в мае в годовом выражении наибольший рост отмечен в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+55,9%), выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий (+27,5%), производстве транспортных средств и оборудования, включая авиационную технику, судостроение (+20,9%), а также в производстве мебели (+13,1%) и производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+11,4%).
В то же время производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, сократилось на 7,4%, производство табачных изделий — на 3,5%, добыча угля — на 1,4%, производство одежды — на 0,5%.