Минфин хочет продлить маркировку ювелирных изделий

На встрече с представителями ювелирного сектора Моисеев обсудил меры по снижению административной нагрузки на отрасль.
Помимо продления срока маркировки представитель Минфина озвучил следующие предложения ведомства:
- отменить обязательное нанесение шифра именника ювелирного изделия и заменить его на авторский именник, который будет регистрироваться в Федеральном пробирном паспорте как знак торговой марки по желанию владельца.
- сократить количество случаев применения ставок пошлины, отличающихся от базового. Ожидается, что это упростит администрирование и снизит издержки.
- перейти от разрешительного к уведомительному порядку регистрации в реестре спецучета ГИИС ДМДК без необходимости указывать коды ОКВЭД, которые не являются обязательными для использования.
- выйти на упрощенный подярок получения лицензий на скупку, заготовку и переработку драгоценных металлов в случае, если Федеральная пробирная палата сможет проверять соблюдение законодательства в области оборота драгоценных металлов и камней без согласования с прокуратурой в течение двух лет после выдачи лицензий.
- отменить требование по нанесению двухмерного штрихового кода и клеймению мелких ювелирных изделий из драгоценных металлов, по которым невозможно нанести штрихкод.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева