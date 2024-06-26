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Минфин хочет продлить маркировку ювелирных изделий

Срок маркировки остатков ювелирных изделий предлагается продлить до 1 сентября 2025 года, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Источник: Reuters

На встрече с представителями ювелирного сектора Моисеев обсудил меры по снижению административной нагрузки на отрасль.

Помимо продления срока маркировки представитель Минфина озвучил следующие предложения ведомства:

  • отменить обязательное нанесение шифра именника ювелирного изделия и заменить его на авторский именник, который будет регистрироваться в Федеральном пробирном паспорте как знак торговой марки по желанию владельца.
  • сократить количество случаев применения ставок пошлины, отличающихся от базового. Ожидается, что это упростит администрирование и снизит издержки.
  • перейти от разрешительного к уведомительному порядку регистрации в реестре спецучета ГИИС ДМДК без необходимости указывать коды ОКВЭД, которые не являются обязательными для использования.
  • выйти на упрощенный подярок получения лицензий на скупку, заготовку и переработку драгоценных металлов в случае, если Федеральная пробирная палата сможет проверять соблюдение законодательства в области оборота драгоценных металлов и камней без согласования с прокуратурой в течение двух лет после выдачи лицензий.
  • отменить требование по нанесению двухмерного штрихового кода и клеймению мелких ювелирных изделий из драгоценных металлов, по которым невозможно нанести штрихкод.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева