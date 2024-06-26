Каким будет курс рубля 27 июня 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по официальному курсу рубля к доллару до конца недели — 87−88, по биржевому курсу рубля к юаню −11,8−12,5. Российская валюта еще может показать эпизоды укрепления перед пиком налогового периода (28 числа), но основная часть экспортеров уже запаслась рублями для фискальных платежей. Между тем, импортеры постепенно перенастраивают схемы оплаты поставок, пострадавшие от последних санкций, это должно оживлять спрос на инвалюту. Еще один фактор, который призван помочь сократить навес предложения инвалют на рынке — смягчение требований к экспортерам в части возврата выручки. Мы не ждем активного ослабления рубля — на его стороне фундаментальный фактор жесткой ДКП, достаточно комфортные цены на нефть, покупка рублей компаниями под выплату дивидендов.