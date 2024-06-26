Каким будет курс рубля 27 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду торговался в плюсе. Индекс Мосбиржи в моменте дотянулся до 3156 п. Спросом пользовались основные голубые фишки, лучше рынка смотрелись представители финансового сектора, слабее общей динамики были бумаги металлургов..
Внешний фон улучшился. Хороший отскок состоялся в китайских биржевых индексах, в Европе и США преобладала нейтральная динамика. Майские данные по строительству новых домов в Соединенных Штатах оказались немного выше прогнозных.
В четверг пройдет специальный саммит глав ЕС. На американском рынке выйдет ряд важных статданных — оценка ВВП за 1 квартал, информация по базовым заказам на товары длительного пользования за май, недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
Акционеры Татнефти на завтрашнем собрании обсудят вопрос дивидендов. «Диасофт» представит результаты 2023 финансового года.
Российский рынок нацелен на восстановление, однако попытки укрепления рубля и опасения дальнейшего ужесточения ДКП сдерживают покупателей. Прогноз по индексу Мосбиржи на 27 июня- 3075−3175 п.
Наш прогноз по официальному курсу рубля к доллару до конца недели — 87−88, по биржевому курсу рубля к юаню −11,8−12,5. Российская валюта еще может показать эпизоды укрепления перед пиком налогового периода (28 числа), но основная часть экспортеров уже запаслась рублями для фискальных платежей. Между тем, импортеры постепенно перенастраивают схемы оплаты поставок, пострадавшие от последних санкций, это должно оживлять спрос на инвалюту. Еще один фактор, который призван помочь сократить навес предложения инвалют на рынке — смягчение требований к экспортерам в части возврата выручки. Мы не ждем активного ослабления рубля — на его стороне фундаментальный фактор жесткой ДКП, достаточно комфортные цены на нефть, покупка рублей компаниями под выплату дивидендов.
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