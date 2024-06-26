Кого могут оштрафовать за непостановку на учет в налоговой

Так, Статья 15.3. КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение срока постановки на учет в налоговом органе.
Данная норма, по словам юриста, содержит два состава.
Нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе влечет предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Более серьезный административный проступок — нарушение установленного срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе, сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет в налоговом органе.
В этом случае штраф составит уже сумму от двух до трех тысяч рублей.
В свою очередь, статья 116 Налогового кодекса России предусматривает ответственность в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей за нарушение налогоплательщиком срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе.
А вот ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе, влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей, указывает Соловьев.
По его словам, организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, обязана встать на учет в качестве налогоплательщика в налоговом органе, как по своему месту нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Кроме того, налогоплательщик (физлицо или организация), сменивший адрес регистрации или проживания, обязан встать на учет в налоговом органе по новому месту пребывания.
После этого налоговый орган в течение 5 дней ставит налогоплательщика на учет.
«Следует учитывать, что несоответствие бывшего и фактического адресов налогоплательщика может привести к проблемам с признанием своевременности сдачи налоговой отчетности, что, в свою очередь, может повлечь более серьезные штрафные санкции», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева