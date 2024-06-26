Кого могут оштрафовать за непостановку на учет в налоговой

А вот ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе, влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей, указывает Соловьев.