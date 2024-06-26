Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 июля 2024 года

Сильнее всего цены увеличились во Владивостоке — на 31%, Зеленоградске — на 23% и Анапе — на 20%. В Сочи цены выросли в среднем на 17%, Геленджике — на 16%, Калининграде — на 7%, в Казани — на 5%. В Москве и Нижнем Новгороде прирост составил всего 1% в каждом из городов, а в Санкт-Петербург цены упали на 1%.