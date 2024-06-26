Эксперт рассказал, как изменятся цены на отдых с 1 июля 2024 года

Санкции, введенные против Мосбиржи, вызвали огромный ажиотаж на финансовом рынке. Однако эти санкции затронут и россиян, планирующих летний отдых в Турции, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде и в других странах, рассказала заведующая кафедрой маркетинга университета «Синергия» Евгения Жукова.
Представители турагентств говорят, что давно осуществляют платежи через третьи страны, то есть стоимость тура устанавливалась исходя из стоимости в валюте и конвертировалась по внутреннему курсу в рубли. Но сейчас этот курс может быть установлен более высоким, предупреждает эксперт.
Также ограничения вызовут спрос на валюту недружественных стран, что также увеличит курс и, соответственно, приведет к увеличению стоимости отдыха за рубежом.
В связи с этим, по мнению Жуковой, внутренний туризм и путешествия по России станут еще более популярными для россиян.
Однако, как напоминает Евгения Жукова, увеличение спроса приводит к увеличению цены. Летом цены на отдых внутри России могут увеличиться на 10−30% по сравнению с летом прошлого года.
Высокий спрос в высокий сезон
Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру подсчитали что цены на посуточную аренду жилья в целом по России в июле по сравнению с июнем выросли на 13%.
«На июль приходится наибольшее число летних бронирований, это самый популярный у российских туристов месяц для поездок. Высокий спрос вызвал и рост цен на аренду», — рассказывает генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.
Сильнее всего цены увеличились во Владивостоке — на 31%, Зеленоградске — на 23% и Анапе — на 20%. В Сочи цены выросли в среднем на 17%, Геленджике — на 16%, Калининграде — на 7%, в Казани — на 5%. В Москве и Нижнем Новгороде прирост составил всего 1% в каждом из городов, а в Санкт-Петербург цены упали на 1%.
«В столицах цены держатся на одном уровне за счёт большого предложения и высокой конкуренции», — комментирует Кузнецов.
Дороже всего из популярных направлений аренда стоит в Зеленоградске — 7 120 рублей за сутки. Во Владивостоке средняя ставка составляет 5 988 рублей, в Сочи — 5 960 рублей, Геленджике — 5 882 рубля, Санкт-Петербурге — 5 125 рублей, Москве — 4 926 рублей, Казани — 4 794 рубля, Нижнем Новгороде — 4 734 рубля, Анапе — 4 197 рублей, Калининграде — 3 780 рублей.
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Елена Рогачева