Госдума одобрила закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике ранее говорил, что на индексацию пенсий работающих пенсионеров могут выделить от 96,5 млрд руб. в 2025 году до 260 млрд руб. в 2027-м году. Он уточнил, что в рамках закона с нового года пенсия будет индексироваться два раза: с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля (страховая часть) — на уровень роста заработной платы. Он также отметил, что индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.