Госдума одобрила закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Согласно документу, опубликованному в Системе обеспечения законодательной деятельности, с 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на пенсию, но и тем, кто продолжает работать. Поправки вносятся в закон «О страховых пенсиях». Документ уточняет, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств.
Член комитета Госдумы по труду и социальной политике ранее говорил, что на индексацию пенсий работающих пенсионеров могут выделить от 96,5 млрд руб. в 2025 году до 260 млрд руб. в 2027-м году. Он уточнил, что в рамках закона с нового года пенсия будет индексироваться два раза: с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля (страховая часть) — на уровень роста заработной платы. Он также отметил, что индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.
Подготовить законопроект поручил президент России Владимир Путин на ПМЭФ в начале июня. Он отмечал, что такое решение увеличит численность рабочей силы на рынке труда. Через две недели после заявления президента соответствующий законопроект внесли в Госдуму в соавторстве 320 депутатов. В первом чтении его одобрили вчера, 25 июня.