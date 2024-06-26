Валюта используется в России и как инструмент накоплений (в долгосрочной перспективе это помогает защититься от инфляции и обесценивания рубля), как инвестиционный инструмент и для заграничных поездок. Однако за последние несколько лет валютный рынок претерпел множество изменений: сначала банки РФ были отключены от международных платехных систем, доллар и евро стали называть токсичными валютами. В июне этого года под новые санкции США попала Мосбиржа, площадка, на которой рубль торговался в главной резервной валюте — американскому доллару.
Где, как и зачем россияне покупают валюту. Опрос
Финансы Mail.ru решили спросить у своих читателей, покупают ли они в 2024 году валюту, каких стран и какую цель преследуют, а также какие сложности они при этом испытывают.