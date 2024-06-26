Энергетики раскритиковали идею об увеличении тарифов для добытчиков криптовалют

В Ассоциации гарантирующих поставщиков (ГП) и энергосбытовых компаний (ЭСК) подсчитали, что инициатива министерства может увеличить конечные энергоцены для майнинг-центров в восемь раз. Майнинг-центры перестанут платить за энергию и будут переезжать в другие регионы, накопив долги, опасаются в организации. В результате у ГП увеличится безнадежный к взысканию долг, считают там. В Ассоциации ГП и ЭСК полагают, что нужно обязать майнинг-центры вносить предоплату в 100%, а также отключать те от энергоснабжения, когда заканчиваются авансовые средства. Там добавляют, что нужно внести поправки в закон «Об электроэнергетике».