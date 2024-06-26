Энергетики раскритиковали идею об увеличении тарифов для добытчиков криптовалют

Созданная в рамках «регуляторной гильотины» рабочая группа по энергетике отклонила разработанный Минэнерго проект постановления правительства о кратном повышении тарифов на передачу электроэнергии для майнинг-центров (юридические лица). Против согласования документа проголосовали десять членов группы, «за» высказались двое, еще двое воздержались, следует из протокола совещания («Ъ» видел документ от 14 июня). В Минэнерго комментариев не дали.
Проект постановления правительства, опубликованный Минэнерго в марте, предусматривает увеличение тарифов для майнеров в пять—десять раз «на территориях» с энергодефицитом. Среди таких территорий — юг Иркутской области (см. «Ъ» от 24 ноября 2023 года). Цель министерства — заставить майнеров переехать в регионы с избытком энергомощностей. Тарифы будут повышаться для потребителей, которые попадут в специальный реестр. Составлять реестры должны региональные комиссии. На заседании правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 22 мая вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго ускорить внесение документа в правительство («Ъ» видел протокол).
В протокол рабочей группы по энергетике в рамках «регуляторной гильотины» попали 30 замечаний к проекту Минэнерго. Эксперты «Сообщества потребителей энергии» отметили, что предложения «направлены на уничтожение легального сегмента российской отрасли промышленного майнинга». Инициатива не решит проблему энергодефицита, так как клиенты дата-центров будут уходить в серую зону, размещая оборудование на различных площадках, говорится в отзыве ассоциации. Потребители также отмечают, что из документа «непонятно, по какому признаку оборудование считается майнинговым». Майнинг можно осуществлять на видеокартах, которые есть в бытовых и промышленных системах обработки данных, говорится в отзыве. И под действие инициативы могут «ошибочно попасть объекты с ровным графиком потребления энергии, включая центры обработки данных телекоммуникационных компаний».
В отзыве «Россетей» отмечается, что владельцы майнинг-центров могут обратиться в суды для оспаривания инициатив Минэнерго. В то же время, в «Россетях» сказали «Ъ», что поддерживают необходимость отраслевого регулирования майнинговой деятельности с учетом баланса интересов потребителей, сетевых и сбытовых организаций, а также необходимости обеспечения надежности работы энергосистемы. В госхолдинге пояснили, что компания «обозначила риски» и готова «к дальнейшей работе над документом».
Представители «РусГидро», судя по протоколу, считают, что нужно уточнить определение «майнинговое оборудование», поскольку из текущей редакции проекта неясно, каким документом будет подтверждаться право собственности на него.
В Ассоциации гарантирующих поставщиков (ГП) и энергосбытовых компаний (ЭСК) подсчитали, что инициатива министерства может увеличить конечные энергоцены для майнинг-центров в восемь раз. Майнинг-центры перестанут платить за энергию и будут переезжать в другие регионы, накопив долги, опасаются в организации. В результате у ГП увеличится безнадежный к взысканию долг, считают там. В Ассоциации ГП и ЭСК полагают, что нужно обязать майнинг-центры вносить предоплату в 100%, а также отключать те от энергоснабжения, когда заканчиваются авансовые средства. Там добавляют, что нужно внести поправки в закон «Об электроэнергетике».
Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов заявил «Ъ», что отклонение проекта Минэнерго было ожидаемо, так как инициатива «дискриминирует отрасль промышленного майнинга, нарушает законодательство РФ об электроэнергетике и защите конкуренции». По его словам, блокировка документа даст импульс к развитию отрасли, будет способствовать усилению экономического суверенитета страны и формированию цифровой экономики.
Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим отмечает, что замечания «Россетей» и Ассоциации ГП и ЭСК «указывают на объективные недостатки предложенного подхода». Но аналитик полагает, что документ может быть утвержден и при наличии разногласий в отрасли, если такое решение будет принято в профильном блоке правительства. Он обращает внимание, что предлагаемая «тарифная дискриминация» в отношении легальных майнеров на территориях с дефицитом мощности неоднократно критиковалась в экспертном и отраслевом сообществе, но «это не повлияло на решимость министерства в отстаивании своей точки зрения».