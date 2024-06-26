Большинство долгов россиян коллекторы возвращают без суда

В 2023 году коллекторы обратились в суд с требованием взыскать долги более чем в 3 млн случаев. Это составляет около 7% от общего числа дел, которые они рассматривали.
Всего же у коллекторов за прошлый год было в работе около 44,5 миллиона дел по возврату долгов. Такую информацию Ассоциация коллекторских агентств регулярно передает в Службу судебных приставов, но обнародовали ее впервые.
По данным, которые предоставили изданию «Ведомости» в Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), большинство исков коллекторов было связано с долгами, полученными в результате переуступки прав требования выплаты третьим лицам. Из 3 миллионов дел 2,57 миллиона были связаны именно с такими долгами. Однако в этом сегменте также выше доля судебных дел в целом — 21,2% от всех 12,1 милилона дел по взысканию. Из почти 32,4 миллиона долгов, полученных по контрактам от агентов, дошли до суда только 1,5% (470 228 дел).
Управляющий директор коллекторской компании ПКБ Павел Михмель отмечает, что к судам при взыскании прибегают в крайних случаях: когда клиент скрывается, уклоняется от исполнения финансовых обязательств и не идёт на контакт.
Он объясняет это тем, что даже при условии автоматизации и удобства судебных процессов взыскания, они всё равно остаются более дорогими, поскольку требуют работы с залогами, поручителями и организации мероприятий по поиску возможного имущества должника.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева