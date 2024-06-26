Большинство долгов россиян коллекторы возвращают без суда

По данным, которые предоставили изданию «Ведомости» в Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), большинство исков коллекторов было связано с долгами, полученными в результате переуступки прав требования выплаты третьим лицам. Из 3 миллионов дел 2,57 миллиона были связаны именно с такими долгами. Однако в этом сегменте также выше доля судебных дел в целом — 21,2% от всех 12,1 милилона дел по взысканию. Из почти 32,4 миллиона долгов, полученных по контрактам от агентов, дошли до суда только 1,5% (470 228 дел).