Биржевой обмен акций Yandex N.V. на акции «Яндекса» возобновляется на один день

В биржевом обмене могут участвовать владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на СПБ Бирже или Московской бирже, то есть учитываются через цепочку, включающую СПБ Банк или НРД. Владельцы таких ценных бумаг могут обменять их на акции МКПАО «Яндекс» с коэффициентом 1:1, то есть за каждую акцию Yandex N.V. они могут получить одну акцию МКПАО «Яндекс».