Биржевой обмен акций Yandex N.V. на акции «Яндекса» возобновляется на один день

СПБ Биржа сообщила в среду, что ЗПИФ «Консорциум. Первый» по просьбам участников рынка возобновляет на один день приём заявок на биржевой обмен акций Yandex N.V. на акции международной компании публичного акционерного общества «Яндекс».
Акционеры Yandex N.V., которые не успели подать заявки на биржевой обмен в установленные сроки, смогут сделать это 27 июня, в четверг, с 10:00 до 19:00 мск.
В биржевом обмене могут участвовать владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на СПБ Бирже или Московской бирже, то есть учитываются через цепочку, включающую СПБ Банк или НРД. Владельцы таких ценных бумаг могут обменять их на акции МКПАО «Яндекс» с коэффициентом 1:1, то есть за каждую акцию Yandex N.V. они могут получить одну акцию МКПАО «Яндекс».
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».