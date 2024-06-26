Авиакомпании предлагают штрафовать за неинформирование пассажиров в аэропорту

В КоАП предлагается добавить норму:
Неисполнение требования по обеспечению пассажиров в аэропорту визуальной и акустической информацией влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — двухсот тысяч рублей.
Депутаты напоминают, что согласно действующим правилам воздушных перевозок, перевозчики обязаны информировать пассажиров о следующих аспектах: время отправления и прибытия самолетов; место, время начала и окончания регистрации на рейс; место, время начала и окончания посадки; информацию о задержке или отмене рейса. Непредоставление этой информации может причинить значительный ущерб пассажирам.
Однако на данный момент Кодекс об административных правонарушениях не включает составы административных правонарушений, связанных с нарушением требований к обслуживанию пассажиров, а также соответствующих штрафов. Поэтому предлагается внести соответствующие изменения в КоАП.