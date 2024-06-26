Акционеры Совкомбанка утвердили дивиденды в размере 1,14 рубля на акцию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Акционеры Совкомбанка на годовом собрании решили направить на дивиденды за 2023 год 23,5 млрд рублей из чистой прибыли, из расчета 1,14 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов кредитной организации.
Отмечается, что реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, будет закрыт 8 июля. Выплата дивидендов осуществляется одновременно в денежной форме в срок до 22 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что Совкомбанк не планирует отказываться от дивидендной политики, выплаты останутся на уровне 25−30% от чистой прибыли. Чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности в 2023 году составила рекордные 95 млрд рублей.