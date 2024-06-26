Акционеры Совкомбанка утвердили дивиденды в размере 1,14 рубля на акцию

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Акционеры Совкомбанка на годовом собрании решили направить на дивиденды за 2023 год 23,5 млрд рублей из чистой прибыли, из расчета 1,14 рубля на обыкновенную акцию, следует из материалов кредитной организации.