В Счетной палате раскрыли, что изменилось при проверке бизнеса

Кажется, что при росте числа компаний количество проверок должно расти. Однако, отметила аудитор, контрольно-надзорные органы в целом снизили число проверок по отношению к допандемийному 2019 году.
«Их количество сократилось более чем в четыре раза по сравнению с допандемийным 2019 годом, и это большое подспорье для бизнеса. Были приняты законодательные изменения, к которым мы шли почти 10 лет», — отметила Светлана Орлова.
Это произошло в рамках «регуляторной гильотины»: было отменено свыше 12 тысяч ненужных нормативных актов, постановлений, документов, которые были настоящими оковами для предпринимателей, не давали им возможности развиваться, отрывали время и ресурсы.
Она напомнила, что в 2023 году была утверждена Концепция совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года. И уже можно сказать, что она работает как на федеральном, так и на региональном уровне.
В качестве примера она привела практические изменения: внеплановых проверок, которые держали бизнес в напряжении, практически не осталось.
«Все проверки согласуются с органами прокуратуры, для этого приняты необходимые изменения в законодательстве. Создан единый реестр контрольной (надзорной) деятельности, отслеживающий такие проверки», — добавила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».