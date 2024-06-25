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В Счетной палате раскрыли, что изменилось при проверке бизнеса

За последние несколько лет в России резко выросло число малых и средних предприятий. Это повлекло за собой и изменения в подходе к проверкам бизнеса, рассказала в кулуарах ПМЭФ аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Источник: Freepik

Кажется, что при росте числа компаний количество проверок должно расти. Однако, отметила аудитор, контрольно-надзорные органы в целом снизили число проверок по отношению к допандемийному 2019 году.

«Их количество сократилось более чем в четыре раза по сравнению с допандемийным 2019 годом, и это большое подспорье для бизнеса. Были приняты законодательные изменения, к которым мы шли почти 10 лет», — отметила Светлана Орлова.

Это произошло в рамках «регуляторной гильотины»: было отменено свыше 12 тысяч ненужных нормативных актов, постановлений, документов, которые были настоящими оковами для предпринимателей, не давали им возможности развиваться, отрывали время и ресурсы.

Она напомнила, что в 2023 году была утверждена Концепция совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года. И уже можно сказать, что она работает как на федеральном, так и на региональном уровне.

В качестве примера она привела практические изменения: внеплановых проверок, которые держали бизнес в напряжении, практически не осталось.

«Все проверки согласуются с органами прокуратуры, для этого приняты необходимые изменения в законодательстве. Создан единый реестр контрольной (надзорной) деятельности, отслеживающий такие проверки», — добавила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».