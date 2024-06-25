В правительстве назвали составляющие нацпроекта «Кадры»

Минтруд уже закончил работу над методологией — первый кадровый прогноз по ней ведомство должно представить до конца года (см. «Ъ» от 19 июня). Для расчета кадровой потребности будут использоваться как данные Росстата и Минэкономики, так и результаты опросов работодателей. С учетом этой информации ведомство намерено рассчитывать потребность в рабочей силе — сначала для всей страны, потом для отдельных регионов и групп профессий. Результаты прогноза правительство будет использовать для определения контрольных цифр приема в вузы и другие учебные заведения — и за счет этого, по замыслу Минтруда, можно будет корректировать спрос и предложение на рынке труда.