В правительстве назвали составляющие нацпроекта «Кадры»

Вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в ходе заседания межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда раскрыла структуру готовящегося властями к запуску нового нацпроекта «Кадры». «По поручению президента паспорт национального проекта “Кадры” должен быть сформирован до 1 сентября 2024 года. В его структуру войдут четыре федеральных проекта», — объявила социальный вице-премьер. Напомним, о появлении такого нацпроекта в конце февраля в своем послании Федеральному собранию объявлял Владимир Путин.
Каждый из четырех федеральных проектов посвящен урегулированию одного из укрупненных блоков проблем российского рынка труда.
Первый будет посвящен трудоустройству недавних выпускников (напомним, уровень безработицы в этой возрастной категории по крайней мере в два раза выше, чем среди всего населения). В этом проекте будут предусмотрены меры по развитию целевого обучения и производственных практик, синхронизация классификаторов в сферах труда и образования, формирование гибкой системы профессиональных стандартов.
Второй федпроект должен трансформировать подход к профессиональному развитию уже работающих россиян — речь идет о помощи в смене профессии или обретении новых профессиональных навыков. Можно ожидать, что в этот проект в том числе перейдут мероприятия нацпроекта «Демография», который прекратит свое существование в конце этого года (Минтруд запустил его в 2021 году — переобучение прошли уже более 500 тыс. человек, сейчас соискателям доступно 24 тыс. образовательных программ, см. «Ъ» от 21 декабря).
Третий федеральный проект должен обеспечить снижение продолжительности временной нетрудоспособности, уменьшение производственного травматизма и сокращение потерь рабочего времени. Предусматривается введение эффективных систем охраны труда, снижение влияния психофизиологических факторов на производственный травматизм. Наконец, четвертый проект будет направлен на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и создание условий для развития у нее бизнес-компетенций.
Кроме четырех федпроектов, элементом «Кадров» станет прогноз кадровой потребности экономики на пятилетнюю перспективу — осенью 2023 года Владимир Путин поручил правительству ежегодно формировать его на ближайшие пять лет.
Минтруд уже закончил работу над методологией — первый кадровый прогноз по ней ведомство должно представить до конца года (см. «Ъ» от 19 июня). Для расчета кадровой потребности будут использоваться как данные Росстата и Минэкономики, так и результаты опросов работодателей. С учетом этой информации ведомство намерено рассчитывать потребность в рабочей силе — сначала для всей страны, потом для отдельных регионов и групп профессий. Результаты прогноза правительство будет использовать для определения контрольных цифр приема в вузы и другие учебные заведения — и за счет этого, по замыслу Минтруда, можно будет корректировать спрос и предложение на рынке труда.