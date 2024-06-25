В ЦБ рассказали, чем нельзя делиться в соцсетях

По его словам, также нельзя размещать адрес в соцсетях: часто мы постим фото крупных покупок, а еще делимся кадрами из отпуска. Мизинов призвал подумать, что может случиться, если злоумышленник знает ваш адрес и момент, когда жилье пустует.