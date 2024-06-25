Названы пределы, до которых регионы могут повысить ЖКХ с 1 июля

Претендовать на субсидию могут только граждане России, Белоруссии или Киргизии, которые являются нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива или собственниками жилого помещения. У заявителя должна быть регистрация по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого он обращается за субсидией, и не должно быть непогашенной судебной задолженности по ЖКУ.