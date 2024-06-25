Рынок ждет определившихся

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, вновь не покажет значительных изменений и продолжит ждать ориентиров для движения, накануне по большей части нейтрально отреагировав на новый пакет санкций ЕС. Заметным продажам подверглись разве что акции Совкомфлота, которые, впрочем, росли в пятницу. Во вторник сильная просадка, вероятно, будет наблюдаться в акциях бывшего Полиметалла (который был переименован в Solidcore) после того, как компания вслед за реорганизацией подала заявку на делистинг с Мосбиржи. Накануне лучше рынка смотрелись акции банковского сектора, которые продолжают получать поддержку от высоких процентных ставок в стране и ориентированности на внутренний рынок.