Рынок ждет определившихся

Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали примерно на 0,5% после попыток подняться выше в течение дня. Рублевый индикатор опустился немногим ниже 3100 пунктов, что подчеркивает риски нового тестирования 3000 пунктов, хотя и потенциал роста как минимум в район сопротивления 3190 пунктов сохраняется. Долларовый РТС держится немногим выше 1100 пунктов, следуя за динамикой индекса Мосбиржи в случае незначительных изменений курса рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов вырос 3%, достигнув 11,67 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 87,37 ₽ и 94,07 ₽ соответственно, мало изменив позиции по сравнению с уровнем пятницы.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, вновь не покажет значительных изменений и продолжит ждать ориентиров для движения, накануне по большей части нейтрально отреагировав на новый пакет санкций ЕС. Заметным продажам подверглись разве что акции Совкомфлота, которые, впрочем, росли в пятницу. Во вторник сильная просадка, вероятно, будет наблюдаться в акциях бывшего Полиметалла (который был переименован в Solidcore) после того, как компания вслед за реорганизацией подала заявку на делистинг с Мосбиржи. Накануне лучше рынка смотрелись акции банковского сектора, которые продолжают получать поддержку от высоких процентных ставок в стране и ориентированности на внутренний рынок.
События дня:
- индекс потребительского доверия США в июне (17.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- акционеры Совкомбанка и Мосэнерго обсудят дивиденды
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