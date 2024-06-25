Россияне взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов

«Они [Банк России] в принципе запретили выдачи кредитов с высоким ПДН, но тут прибыл целый новый класс заемщиков, у которых традиционно было немного денег, и им не очень давали [кредиты], а теперь у них много денег, и потребности изменились. На рынок вышел класс людей, которые были недокредитованы, и это произошло в регионах, в некоторых отраслях, где людям 30 лет недоплачивали, и это, конечно, структурно очень сильно влияет на объем и качество потребительского спроса», — отмечал экономист.