Основное внимание в нацпроекте «Экономика данных» уделят развитию цифровых платформ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Фокус внимания в новом национальном проекте «Экономика данных» будет направлен на цифровые платформы для развития экономики отдельных отраслей и регионов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, чьи слова приводятся его аппаратом.
«Национальный проект по экономике данных является сквозным проектом, который затрагивает все сферы экономики и касается деятельности и задач всех ведомств. В частности, большое внимание будет уделено развитию цифровых платформ для развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов», — сказал он.
Григоренко добавил, что в целом мероприятия нового нацпроекта направлены на решение вопросов, которые нужны обществу прямо сейчас, в частности это быстрый и недорогой интернет, а также на стратегические проекты цифрового развития, которые необходимы для достижения цифрового лидерства России. «Что важно — они позволят укрепить устойчивость всей экономики страны в долгосрочной перспективе», — добавил вице-премьер.