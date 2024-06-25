Основное внимание в нацпроекте «Экономика данных» уделят развитию цифровых платформ

Григоренко добавил, что в целом мероприятия нового нацпроекта направлены на решение вопросов, которые нужны обществу прямо сейчас, в частности это быстрый и недорогой интернет, а также на стратегические проекты цифрового развития, которые необходимы для достижения цифрового лидерства России. «Что важно — они позволят укрепить устойчивость всей экономики страны в долгосрочной перспективе», — добавил вице-премьер.