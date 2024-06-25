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Основное внимание в нацпроекте «Экономика данных» уделят развитию цифровых платформ

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что в целом мероприятия нового нацпроекта направлены на стратегические проекты цифрового развития, которые необходимы для достижения цифрового лидерства России.

Источник: Freepik

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Фокус внимания в новом национальном проекте «Экономика данных» будет направлен на цифровые платформы для развития экономики отдельных отраслей и регионов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, чьи слова приводятся его аппаратом.

«Национальный проект по экономике данных является сквозным проектом, который затрагивает все сферы экономики и касается деятельности и задач всех ведомств. В частности, большое внимание будет уделено развитию цифровых платформ для развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов», — сказал он.

Григоренко добавил, что в целом мероприятия нового нацпроекта направлены на решение вопросов, которые нужны обществу прямо сейчас, в частности это быстрый и недорогой интернет, а также на стратегические проекты цифрового развития, которые необходимы для достижения цифрового лидерства России. «Что важно — они позволят укрепить устойчивость всей экономики страны в долгосрочной перспективе», — добавил вице-премьер.