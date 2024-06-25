NVIDIA за три дня потеряла более $500 млрд капитализации

Распродажи акций в понедельник последовали за сообщениями в пятницу о том, что генеральный директор Дженсен Хуанг продал акции на сумму почти $95 млн за несколько дней до и после того, как NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, пишет FT. Эти сделки были частью ранее анонсированного плана продаж акций, объявленного в марте.