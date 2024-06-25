NVIDIA за три дня потеряла более $500 млрд капитализации

Капитализация производителя чипов NVIDIA за три дня сократилась более чем на $500 млрд, сообщило издание Financial Times. Рыночная стоимость компании в понедельник упала до $2,906 трлн, что более чем на $500 млрд ниже максимума, зафиксированного на торгах в четверг, 20 июня. По подсчетам агентства Bloomberg, это трехдневное снижение стало самой крупной потерей стоимости для любой компании в истории фондового рынка.
Цена акций компании NVIDIA за три торговых дня обрушилась примерно на 16% по сравнению с внутридневным максимумом на уровне $140,76 за акцию, зафиксированным в прошлый четверг.
В результате распродаж рыночная стоимость NVIDIA упала ниже порога в $3 трлн, компания снова уступила лидерство Microsoft и Apple. На прошлой неделе капитализация NVIDIA выросла до рекордного максимума и превысила $3,2 трлн, в результате производитель чипов ненадолго занял первое место среди самых дорогих компаний мира.
В ходе торгов 24 июня стоимость акций NVIDIA (NVDA) упала на 6,7%, до $118,1, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. В результате рыночная стоимость компании достигла $2,906 трлн. Акции Microsoft (MSFT) в тот же день подешевели на 0,5%, до $447,7, а рыночная стоимость компании снизилась до $3,327 трлн. Акции Apple (AAPL) выросли на 0,3%, до $208,1, рыночная стоимость компании составила $3,192 трлн.
По итогам основной сессии в понедельник, 24 июня, топ-5 компаний с самой высокой капитализацией выглядит следующим образом:
Microsoft (MSFT) — $3,33 трлн;
Apple (AAPL) — $3,19 трлн;
NVIDIA (NVDA) — $2,91 трлн;
Alphabet (GOOG) — $2,22 трлн;
Amazon (AMZN) — $1,93 трлн.
Распродажи акций в понедельник последовали за сообщениями в пятницу о том, что генеральный директор Дженсен Хуанг продал акции на сумму почти $95 млн за несколько дней до и после того, как NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, пишет FT. Эти сделки были частью ранее анонсированного плана продаж акций, объявленного в марте.
Падение котировок NVIDIA на торгах в понедельник оказало давление на акции других производителей микросхем: индекс акций производителей полупроводников Филадельфийской фондовой биржи (Philadelphia Semiconductor Index) упал на 3%. Акции Broadcom подешевели на 4%, акции Qualcomm — на 5,5%, а акции ARM Holdings — на 5,8%. Акции компании Taiwan Semiconductor Manufacturing, торгующиеся на бирже в США, упали на 3,5%.
Акции NVIDIA в этом году подорожали почти на 140%, что стало вторым результатом среди компонентов индекса S&P 500. По темпам роста бумаги уступают только акциям компании Super Micro Computer (SMCI). Почти 90% аналитиков, опрошенных Bloomberg, рекомендуют покупать акции NVIDIA, а средняя целевая цена аналитиков указывает на потенциал роста бумаг примерно на 12% от текущих уровней.
Аналитики Morningstar оценивают справедливую стоимость акций на уровне $105 в перспективе года. Они считают, что крупные покупатели NVIDIA, такие как Amazon и Microsoft, будут стремиться уменьшить зависимость от компании и диверсифицировать свою базу поставщиков.
«NVIDIA сегодня доминирует в области искусственного интеллекта, и нет предела прибыльности компании, если она сможет сохранить это лидерство в течение следующего десятилетия», — рассказал стратег Morningstar Брайан Колелло. Однако любое подобие того, что другая компания разработала альтернативу продукции NVIDIA, может существенно ограничить потенциал роста бизнеса чипмейкера.
NVIDIA была основана в 1993 году. Сначала она разрабатывала и продавала графические процессоры. Со временем компания трансформировалась, перейдя к сложным вычислительным платформам и суперкомпьютерам. Кроме того, она стала продавать чипы для майнинга криптовалюты и услуги облачной подписки. Сейчас наиболее важным направлением являются продажи чипов для искусственного интеллекта, которые используются в центрах обработки данных.