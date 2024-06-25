Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро

Он объяснил, что заградительным может стать практически любой курс — все зависит от экономической ситуации, геополитики, финансовых трендов и еще множества факторов. «Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой», — рассуждает финансист.