Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро

Он объяснил, что заградительным может стать практически любой курс — все зависит от экономической ситуации, геополитики, финансовых трендов и еще множества факторов. «Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой», — рассуждает финансист.
Нынешнее внебиржевое курсообразование дает больший, чем раньше, разброс курсов в обменниках. Иногда они существенно отличаются от ориентира, заданного Банком России из-за внутренних условий. Поэтому есть шанс изучить рынок и подобрать оптимальный вариант, заключил он.