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Названа цифра, после которой все перестанут покупать доллары и евро

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Психологическая отметка — 90 или 100 рублей за доллар или евро — может послужить чертой, после которой россияне прекратят покупать наличную валюту. Но это весьма условный ориентир, рассказал в интервью агентству «Прайм» доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Источник: Reuters

Он объяснил, что заградительным может стать практически любой курс — все зависит от экономической ситуации, геополитики, финансовых трендов и еще множества факторов. «Обычно более высокий курс считается барьером для покупки иностранной валюты, например, выше 100 рублей за доллар или 90 рублей за евро может стать такой планкой», — рассуждает финансист.

Нынешнее внебиржевое курсообразование дает больший, чем раньше, разброс курсов в обменниках. Иногда они существенно отличаются от ориентира, заданного Банком России из-за внутренних условий. Поэтому есть шанс изучить рынок и подобрать оптимальный вариант, заключил он.