На рыбу могут снизить экспортные пошлины

С таким предложением на съезде Российского союза промышленников и предприятий (РСПП) 25 апреля выступил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Президент поручил проработать это предложение с учетом потребностей внутреннего рынка, который должен быть в приоритете. В связи с этим ВАРПЭ сформировала предложения на основе трех критериев: отмена экспортной пошлины не должна привести к негативным последствиям на внутреннем рынке (сокращению объема поставок или повышению цены), предложение должно касаться товарных групп с низкой рентабельностью и укрепить позиции российских производителей на мировых рынках, которые после введения экспортной пошлины теряют ценовое преимущество, пояснил «РГ» Зверев.
Логично отменить экспортную пошлину на мороженые минтай и сардину иваси, а также филе минтая. Эта рыба входит в топ-3 самых массовых в стране.
С учетом этих критериев наиболее логично отменить экспортную пошлину на мороженые минтай и сардину иваси и филе минтая, говорит эксперт. Минтай и иваси входят в топ-3 наиболее массовых в стране: доля минтая в вылове — свыше 35% (1,96 млн тонн по итогам прошлого года, Россия — крупнейший добытчик этой рыбы в мире), иваси — свыше 10% (544 тыс. тонн). При этом внутренний рынок полностью обеспечен этими видами рыбы. Так, за минувшие 10 лет российский импорт минтая упал в 40 раз (до нескольких сотен килограммов). Поставки отечественной продукции достигли рекордных 21% от вылова. Для дальнейшего увеличения спроса рыбаки работают над продвижением продукции за счет программы «Дальневосточный минтай». Что касается иваси, вылов которой возобновился только в 2018 году, внутренний рынок формирует спрос на рыбу крупной навески, которая применяется для производства консервов, пресервов и соленой, копченой и другой продукции. Это около 30% всего улова, и весь этот объем идет на покрытие потребности российского рынка, поясняет Зверев.
Если уж и отменять экспортные пошлины, то только на продукцию действительно высокой степени переработки — рыбное филе, рыбий жир, рыбная мука, сурими, консервы, пресервы, полуготовые и готовые продукты, считает председатель Рыбного союза Александр Панин. К инициативе по снижению пошлин на экспорт мороженой рыбы, то есть рыбного сырья, в союзе относятся скептически.
«Рыбное сырье (рыба замороженная неразделанная, рыба мороженая потрошеная без головы) и так является предметом повышенного международного спроса. Экспортные пошлины на сырье хоть как-то ограничивают сырьевой экспорт и служат интересам насыщения внутреннего рынка недорогой рыбной продукцией», — считает он.
Панин напоминает, что правительство и президент поставили две параллельные задачи — увеличение внутреннего потребления рыбной продукции в стране и наращивание экспортной выручки от продукции АПК, к которой относится и рыбная продукция.
«Объем российского вылова уже несколько лет колеблется вокруг цифры в 5 млн тонн, и явных предпосылок для его существенного роста нет. Напротив, мы видим существенное снижение объемов допустимых уловов по целому ряду промысловых объектов (треска, пикша, палтус) на Северном бассейне. Без экспедиционного промысла существенно прирастить объемы вылова не получится. А для экспедиционного промысла нужны специализированные суда, научные исследования, расширение межправительственных соглашений и существенные меры государственной поддержки. Это длинный путь», — говорит Панин.
По его мнению, увеличить внутреннее потребление при увеличении отгрузок сырья на экспорт теоретически можно. Но тогда для компенсации выбывающих объемов российского сырья нужно снимать импортные ограничения.
Гибкие экспортные пошлины на некоторые товары, в том числе на рыбу, были введены в октябре 2023 года для обеспечения спроса внутреннего рынка. Размер пошлин (от 4 до 7%) устанавливается с учетом курса рубля.