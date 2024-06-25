На рыбу могут снизить экспортные пошлины

С учетом этих критериев наиболее логично отменить экспортную пошлину на мороженые минтай и сардину иваси и филе минтая, говорит эксперт. Минтай и иваси входят в топ-3 наиболее массовых в стране: доля минтая в вылове — свыше 35% (1,96 млн тонн по итогам прошлого года, Россия — крупнейший добытчик этой рыбы в мире), иваси — свыше 10% (544 тыс. тонн). При этом внутренний рынок полностью обеспечен этими видами рыбы. Так, за минувшие 10 лет российский импорт минтая упал в 40 раз (до нескольких сотен килограммов). Поставки отечественной продукции достигли рекордных 21% от вылова. Для дальнейшего увеличения спроса рыбаки работают над продвижением продукции за счет программы «Дальневосточный минтай». Что касается иваси, вылов которой возобновился только в 2018 году, внутренний рынок формирует спрос на рыбу крупной навески, которая применяется для производства консервов, пресервов и соленой, копченой и другой продукции. Это около 30% всего улова, и весь этот объем идет на покрытие потребности российского рынка, поясняет Зверев.