МОЭК выявил случаи бездоговорного потребления энергии на 1,6 млрд рублей с начала года

Так, в отношении лиц, допустивших самовольное подключение к тепловым сетям компании, ПАО «МОЭК» обращается в МТУ Ростехнадзора с заявлениями о привлечении к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ, предусматривающей наложение на виновных юридических лиц штрафа до 200 тыс. рублей и возможную дисквалификацию должностных лиц компании-нарушителя на срок до двух лет.