МОЭК выявил случаи бездоговорного потребления энергии на 1,6 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. актов оформлено ПАО «МОЭК» в отношении потребителей по случаям бездоговорного потребления (БДП) тепловой энергии на сумму 1,6 млрд рублей с начала 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«ПАО “МОЭК” с начала 2024 года оформило в отношении потребителей 1 002 акта по случаям БДП тепловой энергии на сумму 1,6 млрд рублей. При этом 911 млн рублей из них потребители уже оплатили поставщику ресурса, по остальным ведется претензионная работа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что самые распространенные примеры БДП — потребление тепловой энергии без заключения договора теплоснабжения; потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющихустановок, подключенных к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения, в том числе в случае увеличения тепловых нагрузок здания без согласования с МОЭК.
«В соответствии с законодательством при бездоговорном потреблении объем использованной тепловой энергии определяется расчетным способом. В случае неоплаты стоимости такой тепловой энергии, теплоснабжающаяорганизация вправе взыскать с потребителя в судебном порядке убытки в полуторакратном размере стоимости БДП. Кроме того, выявление факта бездоговорного потребления тепловой энергии является основанием для введения ограничения подачи тепловой энергии», — добавили в пресс-службе.
Так, в отношении лиц, допустивших самовольное подключение к тепловым сетям компании, ПАО «МОЭК» обращается в МТУ Ростехнадзора с заявлениями о привлечении к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ, предусматривающей наложение на виновных юридических лиц штрафа до 200 тыс. рублей и возможную дисквалификацию должностных лиц компании-нарушителя на срок до двух лет.
ПАО «МОЭК» обращает внимание руководителей организаций на необходимость соблюдения всех процедур для официального оформления подключения объектов к системе теплоснабжения и заключения соответствующих договоров.