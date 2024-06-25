Каким будет курс рубля 26 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций во вторник демонстрировал невыразительную динамику. Индекс Мосбиржи, как и накануне, в основном двигался в нейтральном ключе вблизи 3100 п. Спрос на акции продолжил сдерживаться укреплением рубля. Также на настроения инвесторов давят очередные санкционные инициативы западных стран.
Внешние настроения были по большей части негативными: снижение продолжилось в Китае, умеренные потери несли DAX и Euro Stoxx 50, американские площадки начали торги разнонаправлено. При этом цены на нефть удерживались вблизи $85 за баррель Brent. Противоречивые новости с ближневосточного региона и высокий автомобильный сезон в США поддерживают стоимость «черного золота».
В середине недели будут опубликованы майские данные по строительству новых домов в Соединенных Штатах. Годовые общие собрания акционеров, посвященные утверждению дивидендов, завтра проведут Башнефть, Газпром нефть, МТС.
Спад оборотов торгов, отмеченный в первые дни недели, может свидетельствовать о недостаточной силе продавцов. Мы ожидаем, что текущая коррекция после сильного отскока от уровня 3000 п. завершается. Прогноз по индексу Мосбиржи на 26 июня- 3075−3175 п.
Валютный рынок во вторник оставался волатильным, юань в ходе биржевых торгов то отступал ниже 12 рублей, то уходил к 12,15. Доллар, согласно индикаторам срочного рынка, двигался на уровне 85,1−86,7. Официальные курсы, установленные Центробанком на завтра — 11,81 рублей за юань и 87,27 за доллар. Из локальных факторов поддержки отметим приближение налогового периода. Правда, влияние этого фактора может быть все менее ощутимым в ближайшие дни, поскольку основная часть экспортеров, по нашей информации, уже запаслась рублями для прохождения фискальных платежей. При этом эффект жесткой ДКП, относительно высокие цены на нефть и ежедневные валютные интервенции в рамках бюджетного правила препятствуют рублевому ослаблению. По нашим оценкам, завтра пара юань-рубль может консолидироваться чуть выше отметки 12, а стоимость доллара (на базе индикаторов срочного рынка) — на уровне 86−87.
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