Каким будет курс рубля 26 июня 2024: прогноз эксперта

Валютный рынок во вторник оставался волатильным, юань в ходе биржевых торгов то отступал ниже 12 рублей, то уходил к 12,15. Доллар, согласно индикаторам срочного рынка, двигался на уровне 85,1−86,7. Официальные курсы, установленные Центробанком на завтра — 11,81 рублей за юань и 87,27 за доллар. Из локальных факторов поддержки отметим приближение налогового периода. Правда, влияние этого фактора может быть все менее ощутимым в ближайшие дни, поскольку основная часть экспортеров, по нашей информации, уже запаслась рублями для прохождения фискальных платежей. При этом эффект жесткой ДКП, относительно высокие цены на нефть и ежедневные валютные интервенции в рамках бюджетного правила препятствуют рублевому ослаблению. По нашим оценкам, завтра пара юань-рубль может консолидироваться чуть выше отметки 12, а стоимость доллара (на базе индикаторов срочного рынка) — на уровне 86−87.