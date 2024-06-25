Кредит поддержкой красен. Борьба с его замедлением обходится все дороже

Как отмечает ЦБ в опубликованном вчера «Докладе об антикризисных мерах», в исторической перспективе кризисные периоды в экономике РФ всегда сопровождаются торможением динамики кредитования, а меры его поддержки развиваются, но с каждым новым кризисом обходятся регулятору и экономическим властям все дороже. Так, в 2009 году задолженность компаний по кредитам выросла всего на 0,3% (за 2008-й — на 34,3%), физлицам — сократилась за 2009 год на 11% (после роста на 35,2%). Общий объем кредитования снизился на 2,5%.
В кризис 2014—2015 годов ЦБ повышал ставку, а меры субсидирования ставок были ограниченными — темпы роста корпоративного и ипотечного кредитования существенно замедлились, а портфель необеспеченных потребительских кредитов начал сокращаться, одновременно ухудшилось качество кредитного портфеля. Для поддержки спроса на ипотеку была инициирована временная программа, но ее объем составил всего 20 млрд руб. Также действовала программа по субсидированию процентной ставки по автокредитам (с бюджетом в 1,5 млрд руб.).
В 2020 году кредитование росло на фоне снижения ключевой ставки (с 6 до 4,25% годовых) и запуска льготных программ. Ставки по долгосрочным кредитам компаниям с апреля по сентябрь 2020 года снизились с 9 до 6,8% годовых, а среднее значение полной стоимости потребкредитов сократилось с 15% до 13,7% годовых. По оценке ЦБ, снижение ставки на один процентный пункт увеличило темп роста кредитов на 2,4 процентного пункта.
В 2022 году ужесточение ДКП было сильным, но непродолжительным, и кредитование замедлялось только в начале кризиса. В качестве реакции на масштабные внешние санкции ЦБ ослабил макропруденциальные требования, также была запущены программы поддержки МСП, системообразующих предприятий и по ипотечным кредитам. Объем этих программ был больше, чем в 2020 году. В результате в 2022 году в сравнении с 2021-м темпы роста корпоративных кредитов увеличились с 10,8% до 14,3%, ипотеки — снизились с 30,7% до 20,4%, необеспеченных потребкредитов — с 20,1% до 2,7%.
Модель ЦБ показывает, что регуляторные послабления устойчиво ведут к росту кредитного портфеля банковского сектора — в 2014 году на 0,3 трлн руб. (0,8% портфеля), в 2020-м — на 0,2 трлн руб. (0,4% портфеля), в 2022-м — на 6,0 трлн руб. (7,6% портфеля). Эффект же для портфеля кредитов от льготных программ, утвержденных правительством РФ в 2022 году, составил около 2 трлн руб. В сумме эффект мер поддержки в 2022 году составил около 8 трлн руб. (около 10,2% кредитного портфеля). Через полгода после утверждения послаблений темпы роста кредитов стали превышать докризисные значения.
«Кредитного сжатия в 2022 году удалось избежать, несмотря на существенный рост ставок», — замечают в ЦБ, указывая, что в условиях высоких ставок наличие капитала у банков является необходимым, но недостаточным условием — необходима также поддержка спроса (ее обеспечивало субсидирование ставок в рамках программ, утвержденных правительством, и нормализация ДКП). В докладе, впрочем, замечается, что меры по субсидированию ставки должны применяться с ограничениями — по времени или по отдельным сегментам.