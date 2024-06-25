Кредит поддержкой красен. Борьба с его замедлением обходится все дороже

В 2022 году ужесточение ДКП было сильным, но непродолжительным, и кредитование замедлялось только в начале кризиса. В качестве реакции на масштабные внешние санкции ЦБ ослабил макропруденциальные требования, также была запущены программы поддержки МСП, системообразующих предприятий и по ипотечным кредитам. Объем этих программ был больше, чем в 2020 году. В результате в 2022 году в сравнении с 2021-м темпы роста корпоративных кредитов увеличились с 10,8% до 14,3%, ипотеки — снизились с 30,7% до 20,4%, необеспеченных потребкредитов — с 20,1% до 2,7%.