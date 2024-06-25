Кому повысят пособия с 1 июля 2024 года

Тамбовская область. В регионе увеличили сумму ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей и находятся под опекой, попечительством или в приемных семьях. В частности, на ребенка в возрасте до трех лет с 1 июля полагается выплата в размере 10 475 рублей (сейчас 10 072 ₽).