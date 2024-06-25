Кому повысят пособия с 1 июля 2024 года

В некоторых российских регионах с 1 июля увеличат пособия и выплаты на детей. Изменения касаются многодетных семей, семей с одним-двумя детьми, а также родителей, у которых есть приемные дети.
Подмосковье. В регионе увеличат ежемесячное пособие на приемных детей в возрасте от одного года до семи лет. С 1 июля сумма выплаты приемным родителям и опекунам составит 17 747 рублей.
Тульская область. С 1 июля начнет действовать целый комплекс мер соцподдержки многодетных семей, цель которого — улучшить демографию в регионе и помочь семьям.
Многодетным семьям будут ежемесячно выплачивать 2500 рублей на каждого ребенка. На данную выплату также смогут рассчитывать семьи, которым полагается ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Тамбовская область. В регионе увеличили сумму ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей и находятся под опекой, попечительством или в приемных семьях. В частности, на ребенка в возрасте до трех лет с 1 июля полагается выплата в размере 10 475 рублей (сейчас 10 072 ₽).
Также выросла сумма ежемесячного пособия для воспитанников в приемных и патронатных семьях, которое выплачивается на погашение расходов по текущему ремонту жилья, покупке мебели, оплате коммунальных и других услуг. С 1 июля она будет составлять 5015 рублей (сейчас 4822 ₽).
Челябинская область. Для детей, которые обучаются очно, введут ежегодную выплату в размере 10 000 рублей на приобретение одежды для посещения занятий, а также спортивной формы.
Изменится размер ежемесячной выплаты на второго ребенка. Она вырастет с 75% прожиточного минимума до суммы прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, которая в текущем году равна 14 706 рублей.
Кроме того, в области вырастет размер ежемесячной денежной выплаты на погашение затрат на аренду жилья и на коммунальные услуги, которая положена многодетным семьям, среднедушевой доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 июля выплата составит 2500 рублей.
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