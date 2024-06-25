Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 июля 2024 года

Несмотря на то, что по сравнению с маем прошлого года автомобили с пробегом по состоянию на конец последнего весеннего месяца 2024 года подорожали на 8%, последние три месяца их средняя стоимость регулярно снижается, и сейчас составляет 1 566 000 рублей, заметил автоэксперт.