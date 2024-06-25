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Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 июля 2024 года

Прогноз эксперта о том, как изменятся цены на автомобили с начала июля 2024 года. Рассказываем, какие модели машин подорожает, какие станут дешевле на авторынке в России с 1 июля.

Источник: РИА "Новости"

С начала лета в сегменте новых автомобилей происходит корректировка прайсов в пределах 3−4%. Об этом рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

С начала лета в сегменте новых автомобилей происходит корректировка прайсов в пределах 3−4%, в июле это может продолжиться, рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Предпосылкой стал повышенный спрос на модели 2023 года выпуска, простимулированный специальными предложениями от дилеров и производителей, разъясняет он.

«Вероятнее всего, к началу июля складские запасы авто, произведенные в прошлом году, исчерпаются, что и станет причиной увеличения стоимости автомобилей 2024 года, которые сейчас составляют примерно 30% сегмента», — предполагает эксперт.

Кроме того, существенно могут подорожать модели, ввозимые в Россию по параллельному импорту. Из-за действующих с 1 апреля ограничений их средняя стоимость может вырасти на 30%.

Помимо этого, новые условия растаможки вынуждают дилеров отказываться от параллельного импорта, что незначительно снижает ассортимент новых авто, а импортируемые модели сделает существенно дороже к июлю.

По словам Житнухина, рост цен на новые авто негативно отразится и на стоимости ассортимента вторичного авторынка, так как подстегнет интерес россиян к более доступным по цене автомобилям с пробегом.

Однако это произойдет спустя несколько месяцев после обновления прайсов в сегменте новых авто, то есть, примерно к августу-сентябрю.

Несмотря на то, что по сравнению с маем прошлого года автомобили с пробегом по состоянию на конец последнего весеннего месяца 2024 года подорожали на 8%, последние три месяца их средняя стоимость регулярно снижается, и сейчас составляет 1 566 000 рублей, заметил автоэксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева